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Haberler Ekonomi 11.500 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! 11-31 Ocak İŞKUR güncel başvuru iş ilanları..

11.500 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! 11-31 Ocak İŞKUR güncel başvuru iş ilanları..

11-31 Ocak İŞKUR güncel müracaat iş ilanları işsiz vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde KPSS koşulsuz ve imtihansız temizlik görevlisi ve beden işçisi alımı yapılacak.

takvim.com.tr
11.01.2023 13:59 - Son Güncelleme: 11.01.2023 14:13
11.500 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! 11-31 Ocak İŞKUR güncel başvuru iş ilanları..

İŞKUR üstünden yayınlanan ilanlarda istenilen koşullar müracaat yapılacak olan kadroya ve ilana göre değişiklik göstermekle birlikte minimum öğrenim koşulu, tecrübe koşulu, kurum ile aynı ilde ikamet etme koşulu, ilgili belge ve diğer alım koşullarını karşılamaları istenmektedir. Başvurular İŞKUR üstünden online olarak gerçekleşiyor.

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11.500 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! 11-31 Ocak İŞKUR güncel başvuru iş ilanları..

11-31 Ocak İŞKUR güncel müracaat iş ilanları vatandaşların gündeminde. Bu manada yüzlerce temizlik vazifelisi ve beden işçisi ilanları yayımlandı. Özel sektör ve kamu kurumları bünyesine yapılacak olan alımlara müracaat yapacak adayların minimum ilköğretim mezunu olmaları gerekir.

11.500 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! 11-31 Ocak İŞKUR güncel başvuru iş ilanları..

İşkur Beden İşçisi Ve Temizlik Görevlisi Başvuru Şekli

İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alımlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

11.500 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! 11-31 Ocak İŞKUR güncel başvuru iş ilanları..

Genel Başvuru Şartları Neler?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- En az ilköğretim mezunu olmak,

11.500 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! 11-31 Ocak İŞKUR güncel başvuru iş ilanları..

- Sağlık problemi bulunmamak,

- Takım çalışmasına yatkın,

- Kişisel temizliğine önem veren

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