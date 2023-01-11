11.500 TL maaşla KPSS şartsız ve sınavsız beden işçisi ve temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! 11-31 Ocak İŞKUR güncel başvuru iş ilanları..

İŞKUR üstünden yayınlanan ilanlarda istenilen koşullar müracaat yapılacak olan kadroya ve ilana göre değişiklik göstermekle birlikte minimum öğrenim koşulu, tecrübe koşulu, kurum ile aynı ilde ikamet etme koşulu, ilgili belge ve diğer alım koşullarını karşılamaları istenmektedir. Başvurular İŞKUR üstünden online olarak gerçekleşiyor.