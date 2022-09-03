Tarım Kredi yine fiyat kırdı! Hafta sonu sepetler dolacak! 3-4 Eylül yağ, çay, sucuk, peynir, tavuk fiyatlarında DEV kampanya!
Tarım Kredi'de hafta sonu kampanyaları başladı! 3-4 Eylül tarihlerinde dev indirimler vatandaşları bekliyor! Ayçiçek yağından tavuğa, deterjan malzemelerinden peynire her üründe yapılan kampanyalar büyük ilgi görüyor. İşte Tarım Kredi Market 3-4 Eylül güncel fiyat listesi...
03.09.2022 16:37 - Son Güncelleme: 03.09.2022 16:37
Tarım Kredi Market fiyatlarında yeni kampanyalar başladı. 3-4 Eylül tarihinde geçerli olacak indirimler için vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. İşte güncel Tarım Kredi Market fiyat listesi...