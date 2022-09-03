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Haberler Ekonomi Tarım Kredi yine fiyat kırdı! Hafta sonu sepetler dolacak! 3-4 Eylül yağ, çay, sucuk, peynir, tavuk fiyatlarında DEV kampanya!

Tarım Kredi yine fiyat kırdı! Hafta sonu sepetler dolacak! 3-4 Eylül yağ, çay, sucuk, peynir, tavuk fiyatlarında DEV kampanya!

Tarım Kredi'de hafta sonu kampanyaları başladı! 3-4 Eylül tarihlerinde dev indirimler vatandaşları bekliyor! Ayçiçek yağından tavuğa, deterjan malzemelerinden peynire her üründe yapılan kampanyalar büyük ilgi görüyor. İşte Tarım Kredi Market 3-4 Eylül güncel fiyat listesi...

takvim.com.tr
03.09.2022 16:37 - Son Güncelleme: 03.09.2022 16:37
Tarım Kredi yine fiyat kırdı! Hafta sonu sepetler dolacak! 3-4 Eylül yağ, çay, sucuk, peynir, tavuk fiyatlarında DEV kampanya!

Tarım Kredi Market fiyatlarında yeni kampanyalar başladı. 3-4 Eylül tarihinde geçerli olacak indirimler için vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. İşte güncel Tarım Kredi Market fiyat listesi...

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Tarım Kredi yine fiyat kırdı! Hafta sonu sepetler dolacak! 3-4 Eylül yağ, çay, sucuk, peynir, tavuk fiyatlarında DEV kampanya!

Kavun kilogram fiyatı: 3,90 Türk Lirası

Limon kilogram fiyatı: 12,50 Türk LirasI

Patates kilogram fiyatı: 5,95 Türk Lirası

Kuru soğan kilogram fiyatı: 4,95 Türk Lirası

Tarım Kredi yine fiyat kırdı! Hafta sonu sepetler dolacak! 3-4 Eylül yağ, çay, sucuk, peynir, tavuk fiyatlarında DEV kampanya!

Erpiliç uçsuz kanat 400 gram: 99,90 Türk Lirası

Dana-kuzu satır köfte 400 gram: 43,90 Türk Lirası

Dana kıyma 400 gram yüzde 20 yağlı: 47,90 Türk Lirası

Torku tam yağlı tost peyniri 400 gram: 64,50 Türk Lirası

Taze tam yağlı kasar peyniri: 43, 90 Türk Lirası

Tarım Kredi yine fiyat kırdı! Hafta sonu sepetler dolacak! 3-4 Eylül yağ, çay, sucuk, peynir, tavuk fiyatlarında DEV kampanya!

Dana Kangal Sucuk 180 gram: 27,90 Türk Lirası

Özlem Dana Sucuk fiyatı: 156,90 Türk Lirası

Elit Bulaşık Deterjanı 750 ml fiyatı: 9,95 Türk Lirası

Elit Bulaşık Deterjanı 4000 ml fiyatı: 38,95 Türk Lirası

Elit Siyah Zeytin 500 gram: 16,90 Türk Lirası

Tarım Kredi yine fiyat kırdı! Hafta sonu sepetler dolacak! 3-4 Eylül yağ, çay, sucuk, peynir, tavuk fiyatlarında DEV kampanya!

Elit Ultra Çamaşır Suyu 4 kilogram: 33,95 Türk Lirası

Elit Sıvı Sabun Çeşitleri 4 litre fiyatı: 35,90 Türk Lirası

Solo Tuvalet KAğıtı 32'li fiyatı: 99,90 Türk Lirası

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