Boynuz kulağı geçti! 2. elden daha ucuz! Sıfır otomobillerde DEV kampanyalar! %0 faiz oranı, 7 bin TL indirim! Ford, Renault, Dacia...
Otombil kampanyaları için yeni fırsatlar birçok kişi tarafından bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında sıfır otomobil kampanyaları yer alıyor. İşte konu hakjkında detaylar...
Sıfır otomobil fiyatlarında kampanyalar başladı. Oldukça uygun ödeme yöntemleriyle ikini el araç fiyatlarından daha ucuz hale gelen sıfır otomobiller büyük ilgi görüyor. Eylül ayına girilmesiyle birlikte sonbahara özel kampanyalar merak ediliyor. Opel, Dacia, Toyota, Renault ve birçok otomobil bankası yaptığı kampanyaları duyurmaya başladı. Peki, sıfır otomobil fiyatları ne kadar? En ucuz sıfır otomobiller neler? Sıfır otomobil kampanyaları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
DACİA YENİ DUSTER 2022 EYLÜL SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ
Dacia Duster 1.0 Turbo 90 bg benzinli, 1.0 Turbo ECO-G 100 bg LPG'li, 1.3 Turbo 150 bg EDC benzinli, 1.5 Blue dCi 115 bg dizel motor seçenekleriyle satılmaktadır.
Dacia Duster 1.0 Turbo 90 bg, ortalama 6.4L (LPG: 7.3L) yakıt tüketirken 0'dan 100 km'ye 13.1 saniyede çıkmaktadır. Maksimum hızı 166 km/s'tir.
Dacia Duster 1.3 Turbo 150 bg 4x2 EDC, ortalama 6.4L yakıt tüketmektedir. 0-100 km hızlanması 9.7 saniye, maksimum hızı 199 km/s'tir. 4x4 versiyonu (manuel) ortalama 6.9L yakıt tüketirken 0'dan 100 km'ye 10.4 saniyede çıkmaktadır. Maksimum hızı 199 km/s'tir.
Dacia Duster 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 ortalama 4.9-5.0L yakıt tüketmektedir.Maksimum hızı 183 km/s ve 0-100 km hızlanması 10.2 saniyedir. 4X4 versiyonu ortalama 5.4 L yakıt tüketmektedir. Maksimum hızı 175 km/s, 0-100 km hızlanması 10.2 saniyedir.
Benzinli Duster'lar 478L (4X4 versiyon: 467L), dizel Duster'lar 494L (4X4 versiyon: 414L) bagaj hacmi sunmaktadır. Dacia Duster'ın güncel fiyat listesini aşağıda bulabilirsiniz.
2022 NİSSAN SATIŞ KAMPANYASI
Nissan Micra modellerinde kampanyaya özel 60.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi imkanı sağlanıyor. Ağustos ayı kampanyasına özel Nissan Micra 1.0 IG-T 92 CVT Tekna EU6DF modelinde ise özel indirimli fiyat uygulanıyor. Bu modeli 591.300 TL yerine indirimli olarak 561.500 TL fiyatla satın alabilirsiniz.
Nissan Juke modellerinde ise 70.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranlı kredi desteği sağlanıyor. 2022 model Nissan Juke modellerine Ağustos ayında 619.500 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
SEAT 2022 GÜNCEL SERVİS KAMPANYA DETAYLARI
5 yaş ve üzeri Seat Ibiza model aracınızın bakımını 1.650 TL fiyata yaptırabilirsiniz. Diğer Seat modellerinde ise yağ filtresi, polen filtresi, karter tapası, hava filtresi değişimlerini içeren periyodik bakım işlemlerinde yüzde 30'a varan; işçilik ve motor yağında ise yüzde 20'ye varan kampanya indirimlerinden yararlanabilirsiniz.
5 yaş ve üzeri Leon modellerinin ise periyodik bakımını ise 1850 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırabilirsiniz.
Kampanyaya katılan Yetkili Servislerde, ZUBİZU üyesi 2 yaş üstü araç sahiplerine özel, servis işlemlerinde yüzde 20 indirim uygulanıyor.
2 yaş üzeri bir SEAT araç modeline sahipseniz ZUBİZU mobil uygulamasını kullanarak lastik alımlarında %16'ya varan indirimlerden yararlanabilirsiniz.
2022 FABİA SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ
Skoda Fabia, 95 PS güç ve 175 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0 TSI ve 110 PS güç ve 200 Nm tork üreten 3 silindirli 1.0 TSI motor seçenekleriyle satılmaktadır. Skoda Fabia 1.0 TSI/95 PS versiyonunda 5 ileri manuel, Skoda Fabia 1.0 TSI/110 PS versiyonunda ise 7 ileri DSG şanzıman kullanılmaktadır.
Skoda Fabia 1.0 TSI/95 PS şehir içi 6,0L, şehir dışı 3,7L, ortalama 4,6L yakıt tüketmektedir. Maksimum hızı 193 km/s olup, 0'dan 100 km'ye 10,6 saniyede çıkmaktadır.
Skoda Fabia 1.0 TSI/110 PS şehir içi 5,8L, şehir dışı 3,9L, ortalama 4,6L yakıt tüketmektedir. Maksimum hızı 205 km/s olup, 0'dan 100 km'ye 9,9 saniyede çıkmaktadır.