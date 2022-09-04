Boynuz kulağı geçti! 2. elden daha ucuz! Sıfır otomobillerde DEV kampanyalar! %0 faiz oranı, 7 bin TL indirim! Ford, Renault, Dacia...

Sıfır otomobil fiyatlarında kampanyalar başladı. Oldukça uygun ödeme yöntemleriyle ikini el araç fiyatlarından daha ucuz hale gelen sıfır otomobiller büyük ilgi görüyor. Eylül ayına girilmesiyle birlikte sonbahara özel kampanyalar merak ediliyor. Opel, Dacia, Toyota, Renault ve birçok otomobil bankası yaptığı kampanyaları duyurmaya başladı. Peki, sıfır otomobil fiyatları ne kadar? En ucuz sıfır otomobiller neler? Sıfır otomobil kampanyaları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...