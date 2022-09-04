Milyonların maaşı artıyor! SSK - Bağ-Kur emeklilerine %21.07, memurlara ve memur emeklilerine %22.07 zam: Gözler Ocak ayında
Memurlar ve emeklilerin Ocak zammı için ipucu geldi. Ekonomistlerle yapılan anketten çıkan yüzde 72.35'lik enflasyon tahminiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 21.07, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 22.07 zam göründü. Peki, Ocak zammı emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilerin ve memurların habere ilişkin merak ettiği tüm detayları sizler için derledik.
04.09.2022 06:56 - Son Güncelleme: 04.09.2022 06:56