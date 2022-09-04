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Haberler Ekonomi Milyonların maaşı artıyor! SSK - Bağ-Kur emeklilerine %21.07, memurlara ve memur emeklilerine %22.07 zam: Gözler Ocak ayında

Milyonların maaşı artıyor! SSK - Bağ-Kur emeklilerine %21.07, memurlara ve memur emeklilerine %22.07 zam: Gözler Ocak ayında

Memurlar ve emeklilerin Ocak zammı için ipucu geldi. Ekonomistlerle yapılan anketten çıkan yüzde 72.35'lik enflasyon tahminiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 21.07, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 22.07 zam göründü. Peki, Ocak zammı emekli ve memur maaşlarına nasıl yansıyacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilerin ve memurların habere ilişkin merak ettiği tüm detayları sizler için derledik.

Çığıl Ön Yener
Takvim
04.09.2022 06:56 - Son Güncelleme: 04.09.2022 06:56
Milyonların maaşı artıyor! SSK - Bağ-Kur emeklilerine %21.07, memurlara ve memur emeklilerine %22.07 zam: Gözler Ocak ayında

Milyonlarca memur ve emekli gözünü Ocak zammına çevirdi.

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Milyonların maaşı artıyor! SSK - Bağ-Kur emeklilerine %21.07, memurlara ve memur emeklilerine %22.07 zam: Gözler Ocak ayında

Geçtiğimiz Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilerine yüzde 41.69, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 42.35 zam yansıtılırken, Ocak artışı için de ipucu enflasyon verileriyle geliyor.

Milyonların maaşı artıyor! SSK - Bağ-Kur emeklilerine %21.07, memurlara ve memur emeklilerine %22.07 zam: Gözler Ocak ayında

AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 72.35 çıktı.

Milyonların maaşı artıyor! SSK - Bağ-Kur emeklilerine %21.07, memurlara ve memur emeklilerine %22.07 zam: Gözler Ocak ayında

Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 21.07 olarak gerçekleşecek.

Milyonların maaşı artıyor! SSK - Bağ-Kur emeklilerine %21.07, memurlara ve memur emeklilerine %22.07 zam: Gözler Ocak ayında

NASIL YANSIYACAK?
Ocak'ta 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bu durumda maaşlarında yaşanacak artış yüzde 21.07 olacak.

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