Tarım Kredi Marketlerinde sıvı yağ ve bakliyat ürünleri indirime girdi! Fiyatları düşürdüler 10,90 TL'den satılmaya başlandı! 5 litre Ayçiçek yağı, mercimek...
Tarım Kredi marketlerinde yüzde 30 indirim yapıldı. Türkiye genelinde tam 700 mağazası bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni aktüel kataloğunu yayımladı. Güncel katalogda en dikkat çekenler arasında son zamanlarda vatandaşların yüksek fiyattan satıldığı için şikayetçi olduğu Ayçiçek yağı yer alıyor. Tarım Kredi marketlerinde Ayçiçek yağı ve bakliyat ürünleri indirimden satılmaya başlandı. Anadolu Kırmızı Mercimek 1 Kg. 10,90 TL, Tarım Kredi Ayçiçek Yağı 5 lt ise 105.90 TL ile raflardaki yerini aldı. İşte indirime giren tüm ürünler...
Tarım Kredi Marketlerinde indirimler peş peşe açıklandı. Her gün binlerce kişinin alışveriş yaptığı zincir marketlerde hangi ürünlerin indirime girdiği yakından takip ediliyor. Bir süredir vatandaşlar ayçiçek yağındaki fiyatlardan şikayetçiydi. Diğer zincir marketlerin aksine Tarım Kredi Marketlerinde Ayçiçek yağında dikkat çeken indirim yapıldı. Yanı sıra mercimek, bulgur gibi bakliyat ürünlerinde de indirimler dikkat çekti. İşte Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünlerin tam listesi...
TARIM KREDİ MARKETLERİNDE İNDİRİM FURYASI!
Tarım Kredi marketleri tarafından yayımlanan 30 Aralık 2021 tarihli kataloğa göre 5 lt Anadolu Ayçiçek Yağı fiyatı uygun fırsatlarla raflardaki yerlerini alıyor.
''YÜZDE 30'A VARAN İNDİRİMLERİMİZİ FİYATLARIMIZA YANSITTIK''
Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini belirttti. Yı
TARIM KREDİ SIVI YAĞ VE BAKLİYAT FİYATLARI
Tarım Kredi Ayçiçek Yağı 5 lt 105.90 TL
Anadolu Kırmızı Mercimek 1 Kg. 10,90 TL