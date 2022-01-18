Tarım Kredi Marketlerinde sıvı yağ ve bakliyat ürünleri indirime girdi! Fiyatları düşürdüler 10,90 TL’den satılmaya başlandı! 5 litre Ayçiçek yağı, mercimek...

Tarım Kredi Marketlerinde indirimler peş peşe açıklandı. Her gün binlerce kişinin alışveriş yaptığı zincir marketlerde hangi ürünlerin indirime girdiği yakından takip ediliyor. Bir süredir vatandaşlar ayçiçek yağındaki fiyatlardan şikayetçiydi. Diğer zincir marketlerin aksine Tarım Kredi Marketlerinde Ayçiçek yağında dikkat çeken indirim yapıldı. Yanı sıra mercimek, bulgur gibi bakliyat ürünlerinde de indirimler dikkat çekti. İşte Tarım Kredi Marketleri indirimli ürünlerin tam listesi...