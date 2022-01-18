Ayda en az 15 bin TL kazanç! Paraya para demiyorlar

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın girişimleriyle Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı ekipleri, Kızılöz, Taşkesik ve Selimağa mahallelerinde yaygın olarak bulunan ve içeriğindeki "tanen" maddesi nedeniyle doğal boya ve deri sektöründe kullanılan meşe kozalağının vatandaşlarca toplanması için çalışma başlattı.