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Haberler Ekonomi Ayda en az 15 bin TL kazanç! Paraya para demiyorlar

Ayda en az 15 bin TL kazanç! Paraya para demiyorlar

Balıkesir'in Dursunbey ilçesindeki üç kırsal mahallede ağaçlardan dökülen meşe kozalakları toplanarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla deri ve boya sektöründe kullanılmak üzere firmalara gönderiliyor. Meşe kozalağı toplayan vatandaşlardan 67 yaşındaki Adem Zümbüllü çocukluğunda da yaptıkları işin zamanla unutulduğunu dile getirdi. Zümbüllü "Sabahın erken saatlerinde çocuklarımızla çıkıyoruz, akşama kadar rahat rahat toplayarak günde en az 500 lira kazanıyoruz" dedi.

18.01.2022 13:15 - Son Güncelleme: 18.01.2022 13:15
Ayda en az 15 bin TL kazanç! Paraya para demiyorlar

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın girişimleriyle Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı ekipleri, Kızılöz, Taşkesik ve Selimağa mahallelerinde yaygın olarak bulunan ve içeriğindeki "tanen" maddesi nedeniyle doğal boya ve deri sektöründe kullanılan meşe kozalağının vatandaşlarca toplanması için çalışma başlattı.

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Ayda en az 15 bin TL kazanç! Paraya para demiyorlar

Ürünün ekonomiye kazandırılarak yöre halkına maddi destek sağlamasını amaçlayan ekipler, firmalarla yapılan görüşmeler sonucunda kozalağın satın alınması için anlaşma yaptı.

Ayda en az 15 bin TL kazanç! Paraya para demiyorlar

Anlaşma üzerine belediye ekiplerinin teşvikiyle meşe kozalağı toplamak için sabah saatlerinde araziye çıkan vatandaşlar, ağaçlardan dökülen ürünü torbalara dolduruyor.

Ayda en az 15 bin TL kazanç! Paraya para demiyorlar

Kilogramı 1 liradan toplanan meşe kozalağı, tartıldıktan sonra belediye ekiplerince anlaşmalı fabrikaya gönderiliyor. 3 kırsal mahallede bu işi yapan 50 vatandaş, kozalaklar fabrikaya gönderilirken topladıkları miktara göre ücretini peşin alıyor.

Ayda en az 15 bin TL kazanç! Paraya para demiyorlar

Geçen yıl 50 ton meşe kozalağının ekonomiye kazandırıldığı bölgede, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğünden alınacak izinle kozalak toplama alanının genişletilmesi hedefleniyor.

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