İşte 10 soruda Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı! Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm detayları açıkladı!
Son dakika haberleri… Hazine ve Maliye Bakanlığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürünü hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kur Korumalı Hesabı (KKH) kimler açabilir? Kur Korumalı Hesaba, banka tarafından işletilecek faiz oranına ilişkin herhangi bir sınırlama var mıdır? 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 1 yıl olarak belirlenen vadelerinin bu vadeye tekabül edecek şekilde kırık vade olarak belirlenmesi mümkün müdür? İşte 10 soruda Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı
Yeni mevduat sistemi çok sayıda kişi tarafından merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürünü ile ilgili önemli soruları yanıtladı.
Soru 2: Hesap açılışlarında dikkate alınacak kur ne zaman ilan edilecektir? KKH kapsamında yararlanıcılara faize ek olarak yapılacak ödemelerin nasıl yapılacağının açıklanması talep edilmektedir.
Cevap: Bu hesaplarda esas alınacak vade başı/vade sonu kuru olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın saat 11'de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacaktır. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecektir. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek tutara ilişkin talepler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na iletilecektir. Hazine tarafından ödenecek kısım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara aynı gün aktarılacaktır.
Soru 4: Yararlanıcı, birden fazla bankada KKH kapsamında hesap açabilir mi? Birden fazla hesap açabilirse farklı vadelerde, tutarlarda ve para birimlerinde mevduat yatırabilir mi? Açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa tekrardan KKH kapsamında hesap açabilir mi?
Cevap: Yararlanıcının birden fazla bankada hesap açmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. KKH'nin; farklı vadelerde (3, 6, 9, 12 ay), tutarlarda ve para birimlerinde (USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY) de olabilecektir.