Yüzde 50 indirimli Tarım Kredi Market kataloğu çıktı! 50'li bulaşık makinesi tableti 69.90 TL, tereyağı 53 TL...

Kasım ayı boyunca, et, peynir, tavuk, ton balığı, tereyağı ve çay gibi temel gıda ürünlerinde özel indirimler sunuluyor. Aynı zamanda, enflasyonla mücadele amacıyla daha önce başlatılan yüzde 50'ye varan indirim kampanyaları devam ediyor. Bu indirim fırsatları sayesinde vatandaşlar, hem temel gıda maddelerinde hem de temizlik ürünlerinde önemli ekonomik avantajlar elde edebilirler. İşte Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu...