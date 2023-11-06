Yüzde 50 indirimli Tarım Kredi Market kataloğu çıktı! 50'li bulaşık makinesi tableti 69.90 TL, tereyağı 53 TL...

Kasım ayı boyunca, et, peynir, tavuk, ton balığı, tereyağı ve çay gibi temel gıda ürünlerinde özel indirimler sunuluyor. Aynı zamanda, enflasyonla mücadele amacıyla daha önce başlatılan yüzde 50'ye varan indirim kampanyaları devam ediyor. Bu indirim fırsatları sayesinde vatandaşlar, hem temel gıda maddelerinde hem de temizlik ürünlerinde önemli ekonomik avantajlar elde edebilirler. İşte Tarım Kredi Market indirimli ürünler kataloğu...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, kasım ayına özel yeni indirimlerle vatandaşların daha uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmesini sağlamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçti. Marketler, 4-17 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler listesini kamuoyuna duyurdu. Bu indirimler, temel ihtiyaç ürünlerinde önemli avantajlar sunuyor. 50'li bulaşık makinesi tableti 69.90 TL, ton balığı 56 TL, tereyağı 53 TL, yoğurt 35 TL'den satılıyor. Bunun yanında binlerce üründe etkiete yansıyan indirimler büyük ilgi çekiyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif MArket indirimli ürünler kataloğu...
4-17 KASIM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde kasım ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 4-17 Kasım tarihleri arasında yağ, et, peynir, sucuk, yağ, çay, temizlik ürünleri ve pirinç gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.
81 ildeki 3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.