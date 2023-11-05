SSK BAĞKUR Emekli Sandığı emeklilerine müjdeli duyuru geldi! %29.41 zam sonrası maaşlara en düşük...

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Bu hafta Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyonunu açıkladı ve SSK ve Bağ-Kur emeklileri için heyecan verici bir dönemin başlangıcını işaretledi. Ocak ayında yapılacak enflasyon zammı öncesinde emekliler hem enflasyon artışını hem de beklenen iyileştirmeyi merakla bekliyor. Emekliler için enflasyon artışı 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) verilerine dayanacak. Ancak hala merakla beklenen 2 aylık veri daha bulunuyor.