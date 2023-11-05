SSK BAĞKUR Emekli Sandığı emeklilerine müjdeli duyuru geldi! %29.41 zam sonrası maaşlara en düşük...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon zammının oranını son verinin açıklanacağı 3 Ocak tarihinde öğrenecek. Ancak şu an için bazı ipuçları bulunuyor. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı için enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlendi. Merkez Bankası da 2023 yılı enflasyon tahminini güncellerken tahmin aralıklarının alt noktasını yüzde 62, üst noktasını ise yüzde 68 olarak açıkladı.
Bu hafta Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyonunu açıkladı ve SSK ve Bağ-Kur emeklileri için heyecan verici bir dönemin başlangıcını işaretledi. Ocak ayında yapılacak enflasyon zammı öncesinde emekliler hem enflasyon artışını hem de beklenen iyileştirmeyi merakla bekliyor. Emekliler için enflasyon artışı 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) verilerine dayanacak. Ancak hala merakla beklenen 2 aylık veri daha bulunuyor.
4 AYLIK ENFLASYONA GÖRE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞ HESAPLARI
Mevcut maaş: 7.500,00 TL
% 29.41 zamlı maaş: 9.705,75 TL
Mevcut maaş: 7.600,00 TL
% 29.41 zamlı maaş: 9.835,16 TL
Mevcut maaş: 7.700,00 TL
% 29.41 zamlı maaş: 9.964,57 TL
Mevcut maaş: 7.800,00 TL
% 29.41 zamlı maaş: 10.093,98 TL