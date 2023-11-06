Emekliye 13.97 Refah Payı zam tablosu çıktı! 7.500 TL alanlara seyyanen dahil...

1 Emekliler ve memurlar, Ocak ayındaki zam oranlarını merakla bekliyor. Refah payı hariç 4 aylık enflasyon farkı resmiyet kazandı ve Ocak ayındaki zammın belirlenmesi için önemli bir adım atıldı. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamın yanı sıra, diğer ödeme kalemlerinde de artışlar bekleniyor. Ocak ayında nihai zam oranları belirlenecek ve refah payı da bu hesaplamalara eklenerek sonuçlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak. EN YENİ MAAŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

2 MAAŞ ZAMMI TAKVİMİ NETLEŞTİ 2023 yıl sonu yaklaşırken ilk atılacak adım asgari ücret olacak. Aralık ayı sonuna doğru yeni asgari ücret belirlenecek. İkinci adım olarak TÜİK'in Ocak başında Aralık ayı enflasyonunu açıklaması sonrası refah payı SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur enflasyon farkı belli olacak. Üçüncü adım olarak en düşük emekli maaşı düzenlemesi ve refah payı masaya gelecek. En düşük emekli maaşı artışı ve refah payı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Bu düzenlemenin de SSK'lı emeklilerin maaş ödemesinin başladığı 17 Ocak'tan önce yasalaşması bekleniyor.