Emekliye 13.97 Refah Payı zam tablosu çıktı! 7.500 TL alanlara seyyanen dahil...

Ocak 2024 zamlarının boyutu belli olmaya başladı. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri için önemli bir gelişme olarak, 4 aylık dönemde yüzde 29.41 oranında bir zam hesabı ortaya çıktı. Memurlar ve diğer emekliler için de benzer bir dönemde yüzde 15'lik zam oranı açıklandı. Bu oranlar, enflasyon farkı ile birleşerek memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 40.4'lük bir artışa işaret ediyor.
Emekliler ve memurlar, Ocak ayındaki zam oranlarını merakla bekliyor. Refah payı hariç 4 aylık enflasyon farkı resmiyet kazandı ve Ocak ayındaki zammın belirlenmesi için önemli bir adım atıldı. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamın yanı sıra, diğer ödeme kalemlerinde de artışlar bekleniyor. Ocak ayında nihai zam oranları belirlenecek ve refah payı da bu hesaplamalara eklenerek sonuçlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak.
MAAŞ ZAMMI TAKVİMİ NETLEŞTİ
2023 yıl sonu yaklaşırken ilk atılacak adım asgari ücret olacak. Aralık ayı sonuna doğru yeni asgari ücret belirlenecek. İkinci adım olarak TÜİK'in Ocak başında Aralık ayı enflasyonunu açıklaması sonrası refah payı SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur enflasyon farkı belli olacak. Üçüncü adım olarak en düşük emekli maaşı düzenlemesi ve refah payı masaya gelecek. En düşük emekli maaşı artışı ve refah payı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Bu düzenlemenin de SSK'lı emeklilerin maaş ödemesinin başladığı 17 Ocak'tan önce yasalaşması bekleniyor.
➡Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek.
➡Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek
➡6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak
➡Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Meclis süreci başlayacak.