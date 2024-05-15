Tarım Kredi Market 15-19 Mayıs kataloğu 2024! 31,90'a düştü, 45 üründe fiyatlar yarıya kadar indirildi! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı, çay...

Tarım Kredi Marketi, vatandaşların bütçelerini rahatlatacak indirimleriyle dikkat çekiyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 15-19 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak özel indirim kataloğunu yayınladı. Bu katalog, ihtiyaçlarınızı karşılarken cebinizi de düşünen birçok fırsatı içeriyor. Temel gıda ürünlerinden ev temizlik malzemelerine, taze sebzelerden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler sunuluyor. Sofralarınızı bereketlendiren temel gıda ürünlerindeki avantajlı fiyatlar, aile bütçenize büyük katkı sağlayacak.