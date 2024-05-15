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Emekliye yeni ikramiye müjdesi çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya Kurban Bayramı öncesi 3'ü 1 arada maaş yatacak! 3.000+10.000+18.000 TL ile...

Türkiye'de emeklilik süreci ve hakları gündemdeki önemli konulardan biri olarak yerini koruyor. Son gelişmelere göre, Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Bu kapsamda, emeklilerin 15 Haziran'a kadar ödemelerini alacağı bildirildi. Ancak bu haberi bekleyenler arasında yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için de önemli bir fırsat doğdu.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 06:38 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 11:20
Emekliye yeni ikramiye müjdesi çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya Kurban Bayramı öncesi 3’ü 1 arada maaş yatacak! 3.000+10.000+18.000 TL ile... 1

Haziran ayı, emekliler için heyecanla beklenen ödemelerin yapılacağı bir ay olacak. Kurban Bayramı'na özel olarak verilecek olan 3 bin TL tutarındaki ikramiye, emeklilere ek bir gelir kaynağı sağlayacak. Düzenli maaşın yanı sıra 18 bin TL'ye varan promosyon ödemesi ve bayram ikramiyesi ile üç farklı ödeme imkanına sahip olacaklar. İşte ek ödemelere dair merak edilenler...

Emekliye yeni ikramiye müjdesi çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya Kurban Bayramı öncesi 3’ü 1 arada maaş yatacak! 3.000+10.000+18.000 TL ile... 2

Yaklaşık 16 milyon kişinin yararlanacağı Kurban Bayramı ikramiyesi için son viraja girildi. Başta emekliler olmak üzere hak sahipleri 1 ay içerisinde ikramiyesini hesabında görecek.

Emekliye yeni ikramiye müjdesi çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya Kurban Bayramı öncesi 3’ü 1 arada maaş yatacak! 3.000+10.000+18.000 TL ile... 3

Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerine denk geliyor. Bu nedenle en geç 15 Haziran'da ikramiye hesaplara yatırılmış olacak. Tam tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

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