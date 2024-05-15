Emekliye yeni ikramiye müjdesi çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya Kurban Bayramı öncesi 3'ü 1 arada maaş yatacak! 3.000+10.000+18.000 TL ile...

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Haziran ayı, emekliler için heyecanla beklenen ödemelerin yapılacağı bir ay olacak. Kurban Bayramı'na özel olarak verilecek olan 3 bin TL tutarındaki ikramiye, emeklilere ek bir gelir kaynağı sağlayacak. Düzenli maaşın yanı sıra 18 bin TL'ye varan promosyon ödemesi ve bayram ikramiyesi ile üç farklı ödeme imkanına sahip olacaklar. İşte ek ödemelere dair merak edilenler...