PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

A101 aktüel ürünler fiyat listesi! 5 LİTRE yumuşatıcı 99.00 TL! 15-19 Mayıs indirimli liste yayımlandı

A101 marketler zinciri, her hafta olduğu gibi bu hafta da geniş ürün yelpazesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 16 Mayıs 2024 Perşembe günü yayınlanan A101 Aktüel Ürünler Kataloğu, birbirinden cazip fırsatları ve avantajlı fiyatlarıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 18:38 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 18:38
A101 aktüel ürünler fiyat listesi! 5 LİTRE yumuşatıcı 99.00 TL! 15-19 Mayıs indirimli liste yayımlandı 1

A101, her perşembe olduğu gibi bu hafta da geniş ürün yelpazesiyle evlerimize konfor ve pratiklik sunmaya devam ediyor. 15 Mayıs 2024 tarihli katalog, birbirinden cazip ürünlerle dolu. İhtiyaçlarınıza yönelik pek çok seçenek sunan A101, bu hafta da alışveriş listelerinizi zenginleştirecek.

A101 aktüel ürünler fiyat listesi! 5 LİTRE yumuşatıcı 99.00 TL! 15-19 Mayıs indirimli liste yayımlandı 2

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Orcamp Termos 1 Litre 679 TL

Emaye Pratik Set 2'li 399 TL

Emaye Kamp Kettle 2 Litre 429 TL

Çantalı Portatif Ocak 599 TL

Siboplu Kartuş Ocak + Kartuş Seti 230 gr 279 TL

Turbo Kamp Ocağı 169 TL

Solar Kamp Duşu 199 TL

Çakmaklı Kartuş Pürmüz 227 gr 269 TL

Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 15.490 TL

A101 aktüel ürünler fiyat listesi! 5 LİTRE yumuşatıcı 99.00 TL! 15-19 Mayıs indirimli liste yayımlandı 3

JVC 65" Ultra HD Android Tv 21.999 TL

Hi-Level 50' UHD Tizen Tv 10.999 TL

JVC 40' Full HD Android Led Tv 8.999 TL

Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.199 TL

Reeder S19 Max Cep Telefonu 3.999 T

SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi 10.499 TL

SON DAKİKA