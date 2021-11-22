Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yepyeni kampanyasını duyurdu! 22 Kasım’da başladı! Sürpriz indirimler: Şeker, yağ, salça, pirinç, et...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yepyeni kampanyasını duyurdu. İndirimler 22 Kasım'da başladı. Şeker, yağ, salça, pirinç, et akla gelebilecek pek çok üründe gülümseten indirimler yapıldı. Vatandaşlar marketlerden alışveriş yapmadan önce yayınlanan katalogdan incemeler yapıyor. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin yeni kataloğu merakla araştırılıyor. Haberimizden bu haftaki tüm indirimli ürünlere ulaşabilirsiniz. İşte stoklarla sınırlı sayıda satılan indirimli ürünlerin tamamını içeren katalog...