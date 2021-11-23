Hemen başvuran 120 bin TL'ye ev alıyor! Ucuza ev almak için istikamet TOKİ! Az peşinat verip düşük taksitle geri ödeyin! 2+1, 3+1...

TOKİ, 81 ilde vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Ucuza ev bulmanın yollarını arayan binlerce kişi TOKİ'nin açıklamasıyla havalara uçacak. Ankara, Balıkesir, Batman, Adana, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Antalya, Aydın, Bitlis, Giresun ve daha bir çok ilde ev ve işyerlerini satışa çıkardı. 117 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa çıkarılan konutları kapmak için harekete geçen vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. İşte konut satışlarının detayları...