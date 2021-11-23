BİM'de Salı indirimleri cebinizi ferahlatacak! BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Kasım'da kişisel bakım fırsatları...
BİM aktüel ürünler kataloğunun güncel olanı yayınlanır yayınlanmaz hemen merakla araştırılmaya başlandı. Stoklarla sınırlı olan ürün çeşitleri Salı sabahı marketlerde olacak ve tükenmeden almak isteyenler şimdiden inceleyerek ihtiyaç duydukları ürünleri tükenmeden satın almak istiyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Kasım haberimizin içeriğinde yer alıyor. BİM marketlerde en dikkat çekenler arasında Loreal Paris Cilt Temizleyici, Casilli iç çamaşırları, Simple Makyaj Temizleme Suyu, Dermokil El/Ayak Maskesi yer alıyor.
23.11.2021 09:17
- Son Güncelleme: 23.11.2021 09:17
Her Salı ve Cuma günleri heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. Yine birbirinden güzel ürün gruplarında bütçeye uygun fiyatlar sunan, en çok ziyaret edilen marketler zinciri BİM bu Salı içinize su serpecek. BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Kasım Salı güzellik fırsatları sizleri bekliyor. Güzellik ürünlerinin yanı sıra atıştırmalık gıda ürünlerinde de çeşitlilik ve uygun fiyatlar dikkatleri çekiyor. güncel BİM aktüel kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.