BİM'de Salı indirimleri cebinizi ferahlatacak! BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Kasım'da kişisel bakım fırsatları...

Her Salı ve Cuma günleri heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlandı. Yine birbirinden güzel ürün gruplarında bütçeye uygun fiyatlar sunan, en çok ziyaret edilen marketler zinciri BİM bu Salı içinize su serpecek. BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Kasım Salı güzellik fırsatları sizleri bekliyor. Güzellik ürünlerinin yanı sıra atıştırmalık gıda ürünlerinde de çeşitlilik ve uygun fiyatlar dikkatleri çekiyor. güncel BİM aktüel kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.