Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 23-25 Ekim 2022 FİYAT LİSTESİ! İndirim günleri az önce BAŞLADI! 10 TL bile değil 7,75! Çay, pirinç, tavuk...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 23-25 Ekim 2022 FİYAT LİSTESİ belli oldu! Ekim ayında diğer zincir marketleri geride bırakan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri bu haftaya özel indirimlerini duyurdu. Aktüel ürünler kataloğunun yayımlanmasıyla indiririm günleri başladı. 10 TL altında bir çok gıda ürünü yer alıyor. Çay, pirinç, tavuk ve daha bir çok gıda ürününde dev indirimler yapıldı. İşte güncel Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aktüel ürünler kataloğu tamamı...