Vav TV İzle
Haberler Ekonomi TCKN 2,4,6,8 olanlar dikkat! Kartlara otomatik yatacak! Ailelere PTT'den 850 TL ödeme! e-Devlet Kapısı üzerinden başvurmak yeterli!

TCKN 2,4,6,8 olanlar dikkat! Kartlara otomatik yatacak! Ailelere PTT'den 850 TL ödeme! e-Devlet Kapısı üzerinden başvurmak yeterli!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere birçok anlamda destek ödemesi yapılıyor. Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli ailelere 850-1250 TL arası ödeme yapıldığı ifade edildi. Ayrıca aile destek yardımı için detaylar da paylaşıldı. İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
24.10.2022 11:16 - Son Güncelleme: 24.10.2022 11:16
TCKN 2,4,6,8 olanlar dikkat! Kartlara otomatik yatacak! Ailelere PTT’den 850 TL ödeme! e-Devlet Kapısı üzerinden başvurmak yeterli!

Devlet tarafından ailelere birçok alanda destek ödemesi yapılıyor. Özellikle Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli, maddi durumu yetersiz vatandaşlara yardımlar sağlanıyor. Bunlardan biri de aile destek ödemeleri. Program dahilinde yeni ödeme tutarlarının da yükseltildiği açıklanmıştı. Buna göre yeni ödeme tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında yükseltildiği belirtildi. Peki, kimler yararlanacak? İşte detaylar haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
TCKN 2,4,6,8 olanlar dikkat! Kartlara otomatik yatacak! Ailelere PTT’den 850 TL ödeme! e-Devlet Kapısı üzerinden başvurmak yeterli!

Aile destek yardımı ödeme tarihi binlerce vatandaş tarafından merakla bekleniyordu. Yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasının beklendiği sosyal yardım kapsamında yer alan aile destek yardımı için başvurularını yapanlar artık 850 ile 1250 lira arasında ödeme alacaklar.

TCKN 2,4,6,8 olanlar dikkat! Kartlara otomatik yatacak! Ailelere PTT’den 850 TL ödeme! e-Devlet Kapısı üzerinden başvurmak yeterli!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen Aile Destek Programı hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Yanık, ekim ayı aile destek yardımı ödeme tarihini duyurdu. Başvurusu onaylananlar aile destek ödemelerini hesaplarından alabilecekler. Peki, aile destek yardımı ne zaman yatırılacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

TCKN 2,4,6,8 olanlar dikkat! Kartlara otomatik yatacak! Ailelere PTT’den 850 TL ödeme! e-Devlet Kapısı üzerinden başvurmak yeterli!

AİLE DESTEK YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, katıldığı canlı yayında sosyal yardımlar hakkında bilgi verdi. Yanık, Destek Programı ödemeleri ne zaman? sorusuna "Aylık 850 ila bin 205 lira arasında destek veriyoruz.

TCKN 2,4,6,8 olanlar dikkat! Kartlara otomatik yatacak! Ailelere PTT’den 850 TL ödeme! e-Devlet Kapısı üzerinden başvurmak yeterli!

Ekim ayı destek ödemeleri bu hafta yapılacak" şeklinde yanıt verdi.

SON DAKİKA