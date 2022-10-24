TCKN 2,4,6,8 olanlar dikkat! Kartlara otomatik yatacak! Ailelere PTT’den 850 TL ödeme! e-Devlet Kapısı üzerinden başvurmak yeterli!

Devlet tarafından ailelere birçok alanda destek ödemesi yapılıyor. Özellikle Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli, maddi durumu yetersiz vatandaşlara yardımlar sağlanıyor. Bunlardan biri de aile destek ödemeleri. Program dahilinde yeni ödeme tutarlarının da yükseltildiği açıklanmıştı. Buna göre yeni ödeme tutarı 850 TL ile 1250 TL arasında yükseltildiği belirtildi. Peki, kimler yararlanacak? İşte detaylar haberimizde!