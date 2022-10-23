Emeklilikte Yaşa Takılanlara tazminat hakkı! Kıdem tazminatında 5 yıl detayı! Borçlanmayla EYT’li olunur mu?

Milyonlarca kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çıkacak düzenlemeyi bekliyor. Bir yandan da birçok konu merak ediliyor. Borçlanmayla emekli olur muyum? Ben EYT'li miyim? EYT'liler kıdem tazminatı alabilir mi? gibi birçok sorunun yanıtı araştırılıyor. Konuyla ilgili Posta gazetesinden Ekrem Sarısu merak edilen soruları yanıtladı.

SORU: Özel bir bankanın Emekli Sandığı'ndan emekliyim. Acaba babamdan yetim maaşı alabilir miyim? Sevim YILDIZ

CEVAP: Babanızdan yetim aylığı alıp alamayacağınız, babanızın tabi olduğu sigortalılık statüsüne göre değişir. Şayet babanız Emekli Sandığı'ndan emekliyse, babanızdan yetim aylığı alabilirsiniz. Ancak babanız SSK veya Bağkur'dan emekliyse, babanızdan yetim aylığı alamazsınız.