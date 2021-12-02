Tarım Kredi Kooperatif Market hafta sonu indirimleri belli oldu! İndirim yağmuru başladı! Hepsi 30 TL altında satılıyor: Gıda, temizlik ve bakım ürünlerinde...
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hafta sonu indirimli ürünler satılmaya devam ediyor. Diğer zincir marketleri geride bırakacak efsane indirimler yapan Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ne ararsanız var! Temelde gıda ürünleri satan markette et, tarhana, salça, turşu, yoğurt gibi ihtiyaç ürünleri indirimli fiyatlarıyla raflardaki yerini aldı. Gıdanın yanı sıra temizlik ürünlerinde de sürpriz indirimlere gidildi. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 2 Aralık'tan itibaren alabileceğiniz indirimli ürünlerin tam listesi...
02.12.2021 11:27
- Son Güncelleme: 02.12.2021 11:27
Tarım Kredi Kooperatif market hafta sonu indirimleri belli oldu! İndirim yağmuru başladı! Neredeyse hepsi 30 TL altında satılıyor. Gıda, temizlik ve bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar müşterilerini bekliyor. Hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi alışveriş için marketlerin yolunu tutmaya hazırlanıyor. Her hafta tüm zincir marketler yeni katalog yayınlıyor. Stoklarla sınırlı sayıdaki ürünler indirimden satışa çıkarılıyor. Vatandaşlar kataloğu inceleyip alışverişe öyle başıyor. Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde pek çok ürün büyük indirime girdi. İşte katalogdaki o indirimli ürünlerin tam listesi....