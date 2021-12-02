Tarım Kredi Kooperatif Market hafta sonu indirimleri belli oldu! İndirim yağmuru başladı! Hepsi 30 TL altında satılıyor: Gıda, temizlik ve bakım ürünlerinde...

Tarım Kredi Kooperatif market hafta sonu indirimleri belli oldu! İndirim yağmuru başladı! Neredeyse hepsi 30 TL altında satılıyor. Gıda, temizlik ve bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar müşterilerini bekliyor. Hafta sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi alışveriş için marketlerin yolunu tutmaya hazırlanıyor. Her hafta tüm zincir marketler yeni katalog yayınlıyor. Stoklarla sınırlı sayıdaki ürünler indirimden satışa çıkarılıyor. Vatandaşlar kataloğu inceleyip alışverişe öyle başıyor. Bu hafta Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde pek çok ürün büyük indirime girdi. İşte katalogdaki o indirimli ürünlerin tam listesi....