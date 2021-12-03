TOKİ’den yılın son fırsatları! 180 ay vade ile 3+1 konut imkanı! 31 Aralık'a kadar sürecek, aylık taksit miktarı...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Erzurum Aşkale'de 3+1 konutu açık satış olarak sunuyor ve 24 Kasım-31 Aralık satış tarihleri olarak belirlendi. TOKİ'den 180 ay vade ile 3+1 konut imkanından faydalanmak isteyenler aylık ne kadar taksit ödeyeceklerini merak ediyor. İlk taksit ödemesi 2022 yılında yapılacak ve hangi bankaya ödeneceğine ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte TOKİ konut satışına dair tüm detaylar!
Herkesi uygun fiyatlarla ev sahibi yapan TOKİ'den fırsatlar duyurulmaya devam ediyor vee v hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar yakından takip ediyor. Yılın son fırsatlarını kaçırmayın, başvurular için son gün 31 Aralık olarak belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca 10 adet konut satışa 24 Kasım itibariyle açıldı ve ön şartsız, kurasız olarak açık satış şeklinde sunuluyor. Erzurum Aşkale ilçesinde yer alan konut fırsatından yararlanmak isteyenler 180 vade ile aylık ödenecek taksitlerin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte detaylar!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 10 adet konut;ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme
olanağı ile 24 Kasım 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır.
Proje Adı: ERZURUM İLİ, AŞKALE KANDİLLİ 96 ADET KONUT
Satışa Sunulan Konut Sayısı: 3+1 konut 10 adet
Satış Yönetimi: Açık Satış
Satıcı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (İdare)
Adres: Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800, Bilkent, Ankara
Satış Yapılacak Banka Şubesi: TC. Ziraat Bankası AŞ. Projenin İlindeki Şubeler
Temerküz Şube: TC. Ziraat Bankası AŞ. Aşkale/Erzurum
• Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası
(www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. En düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları
aşağıda sunulmaktadır.