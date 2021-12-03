TOKİ’den yılın son fırsatları! 180 ay vade ile 3+1 konut imkanı! 31 Aralık'a kadar sürecek, aylık taksit miktarı...

Herkesi uygun fiyatlarla ev sahibi yapan TOKİ'den fırsatlar duyurulmaya devam ediyor vee v hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar yakından takip ediyor. Yılın son fırsatlarını kaçırmayın, başvurular için son gün 31 Aralık olarak belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca 10 adet konut satışa 24 Kasım itibariyle açıldı ve ön şartsız, kurasız olarak açık satış şeklinde sunuluyor. Erzurum Aşkale ilçesinde yer alan konut fırsatından yararlanmak isteyenler 180 vade ile aylık ödenecek taksitlerin ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte detaylar!