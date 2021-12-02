Araç alacaklar faizler güncellendi! 50 bin TL taşıt kredisi için aylık taksit kaç TL ödenir? İNG, Vakıfbank, Garanti…
Araba almak isteyenler bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını inceliyor ve güncel kampanyalardan haberdar olmak istiyor. Tek tek bankaları dolaşmanıza gerek kalmadan bankaların 2021 Aralık taşıt kredisi güncel faiz oranlarını çekeceğiniz 50 bin TL miktarına göre hesapladık ve hangi bankaya ne kadar geri ödeme yapılacağı ile ilgili detayları derledik. Peki 50 bin TL taşıt kredisi için aylık taksit kaç TL ödenir? İşte özel ya da kamu fark etmeksizin İNG, Vakıfbank, Garanti, Ziraat Bankası, Yapı Kredi gibi daha pek çok bankanın taşıt kredisi hesaplaması!
02.12.2021 11:39
- Son Güncelleme: 02.12.2021 11:45
Araç sahibi olmak isteyenler yıllarca yaptıkları birikimin yanı sıra bankadan kredi de çekerek kolay bir şekilde ödeme yapıp hayalindeki aracı almak istiyor. Bankalar faiz oranlarını ve kampanyalarını sık sık güncelliyor ve yeni aya başlamışken bu oranların ne yönde değiştiği merak edilenler arasında yer aldı. Peki 50 bin TL taşıt kredisi için aylık taksit kaç TL ödenir? İNG, Vakıfbank, Garanti ve daha birçok bankadan taşıt kredisi çekildiğinde geri ödemesi ne kadar oluyor?