Araç alacaklar faizler güncellendi! 50 bin TL taşıt kredisi için aylık taksit kaç TL ödenir? İNG, Vakıfbank, Garanti…

Araç sahibi olmak isteyenler yıllarca yaptıkları birikimin yanı sıra bankadan kredi de çekerek kolay bir şekilde ödeme yapıp hayalindeki aracı almak istiyor. Bankalar faiz oranlarını ve kampanyalarını sık sık güncelliyor ve yeni aya başlamışken bu oranların ne yönde değiştiği merak edilenler arasında yer aldı. Peki 50 bin TL taşıt kredisi için aylık taksit kaç TL ödenir? İNG, Vakıfbank, Garanti ve daha birçok bankadan taşıt kredisi çekildiğinde geri ödemesi ne kadar oluyor?