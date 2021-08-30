Tarih belli oldu 600 lira... Hızlıca toparlanacak patlaması an meselesi! Altın fiyatları başka yöne sirayet edecek! 22-18 ve 14 ayar altın...

Altın fiyatlarıyla alakalı son dakika ilerlemesi! Birden fırladı. Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarının azaltılması ve faiz artırımının zamanlaması konusu ile alakalı direk bir işaret olmadığını açıkladı. Bu ilerleme ışığında altın fiyatları yükseliş seyrine girdi. Pazar eksperleri ise altın ile igili mühim tahminlerde bulunarak uzun vadede altının 600 liralara kadar yükseleceğini ifade etti. Vatandaşın altının satmaması gerekliliğini ifade etti.