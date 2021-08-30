Tarih belli oldu 600 lira... Hızlıca toparlanacak patlaması an meselesi! Altın fiyatları başka yöne sirayet edecek! 22-18 ve 14 ayar altın...
Altın fiyatlarında tarih belli oldu! Peş peşe açıklamalar yapıldı. Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarının azaltılması ve faiz artırımının zamanlaması konusu ile ilgili direk bir işaret olmadığını açıkladı. Bu ilerleme ışığında altın fiyatları yükseliş seyrine girdi. Ons altın fiyatları, geçen cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda para politikası ile alakalı verilen mesajlar ardından yükselişe geçerken, bugün 4 Ağustos tarihinden beri gördüğü en yüksek düzeye ulaştı. Altının ons fiyatı bugün içinde 1823 dolar civarına kadar yükselirken; en düşük ise 1812 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.13 oranında düşüşle 1814 dolardan prosedür gördü.
Altın fiyatlarıyla alakalı son dakika ilerlemesi! Birden fırladı. Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarının azaltılması ve faiz artırımının zamanlaması konusu ile alakalı direk bir işaret olmadığını açıkladı. Bu ilerleme ışığında altın fiyatları yükseliş seyrine girdi. Pazar eksperleri ise altın ile igili mühim tahminlerde bulunarak uzun vadede altının 600 liralara kadar yükseleceğini ifade etti. Vatandaşın altının satmaması gerekliliğini ifade etti.
Jackson Hole sempozyumunda değerlendirme yapan ABD Merkez bankası Başkanı Jerome Powell, yüzde 2 enflasyona sürdürülebilir temel olarak ulaşıp ulaşılamayacağını sürenin göstereceğini belirterek, bugünün zorluklarına karşın ABD ekonomisinin pandemi evveline benzer istihdama giden bir patikada olduğunu kaydetti. Powell, varlık alımının azaltımı ve hızının faiz artırımının zamanlaması hususu ile ilgili direk bir işaret içermeyeceğini bildirdi.
ONS ALTIN 1800 DOLARIN ÜZERİNDE
Ons altın fiyatları haftaya 1817 dolar oranınden başladı. Gün içersinde en düşük 1817 dolar, en yüksek 1823 dolar oranı görüldü. Ons altındaki güçlenme gram altına da yansıdı.
GRAM ALTIN 490 LİRAYI GÖRDÜ
Geçtiğimiz sene Kasım ayında 540.6 lira ile tarihi doruksine ulaşan gram altın tekrar yükseliş trendine girdi. Haziran ayında tarihi doruk denemesi yapan fakat 2 lira arkasında kalan gram altın güne 487 liradan başladı. Gün içersinde en düşük 486.8 lirayı gören gram altın en yüksek 490.1 lirayı test etti. Saat 08:38 itibariyle gram altın 488 liradan alıcı buluyor.