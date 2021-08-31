3600 ve 7200 kuralına dikkat! Bunu yapıp emeklilik yaşını öne çekebilirsiniz! SSK SGK Bağ-Kur’lular iki formülle 10 yılda emekli oluyor!

Uzun yıllar iş hayatında bulunan ve emekli olmak isteyen vatandaşlar için birçok erken emeklilik formülleri bulunuyor. Yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi gibi koşulları yerine getiren kişiler emeklilik hakkını elde edebiliyor. Bu şartlara bağlı olarak aranan süreler bazen daha düşürülerek farklı emeklilik seçenekleri de sunulabiliyor. Örneğin,1999'dan önce sigorta girişi olanlar 3600 günle 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayınca yaş şartından dolayı emekli olabilme hakkı kazanıyor. Yaştan emeklilik koşulları işe giriş tarihine göre değişebiliyor. Peki, hangi çalışanlar SGK'dan 10 yılda emekli olur? İşte 3600 ve 7200 gün kuralı hakkında detaylar!