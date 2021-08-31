3600 ve 7200 kuralına dikkat! Bunu yapıp emeklilik yaşını öne çekebilirsiniz! SSK SGK Bağ-Kur'lular iki formülle 10 yılda emekli oluyor!
SSK SGK Bağ-Kur'lular iki formülle 10 yılda emekli oluyor! 3600 ve 7200 kuralına dikkat! Erken emekli olmak her çalışanın hayalidir. Bilindiği üzere erken emekli olmak için başlangıç tarihinize göre sizden istenen prim gün sayınızı ve yaş şartını doldurmanız gerekiyor. Ancak bu şartlara bağlı olarak aranan süreler bazen daha düşürülecek erken emeklilik avantajı sağlanıyor. Örneğin,1999'dan önce sigorta girişi olanlar 3600 günle 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayınca yaş şartından dolayı emekli olabilme hakkı kazanıyor. Peki, 10 yılda nasıl emekli olunur? İşte konu hakkında detaylar!
Uzun yıllar iş hayatında bulunan ve emekli olmak isteyen vatandaşlar için birçok erken emeklilik formülleri bulunuyor. Yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi gibi koşulları yerine getiren kişiler emeklilik hakkını elde edebiliyor. Bu şartlara bağlı olarak aranan süreler bazen daha düşürülerek farklı emeklilik seçenekleri de sunulabiliyor. Örneğin,1999'dan önce sigorta girişi olanlar 3600 günle 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayınca yaş şartından dolayı emekli olabilme hakkı kazanıyor. Yaştan emeklilik koşulları işe giriş tarihine göre değişebiliyor. Peki, hangi çalışanlar SGK'dan 10 yılda emekli olur? İşte 3600 ve 7200 gün kuralı hakkında detaylar!
3600 GÜNLE EMEKLİ OLMA İMKANI
Bunlardan birisi ise 3600 günle emekli olma imkanı. Özellikle bugünlerde işyerleri kapanan, uzun süre işsiz kalan veya işyeri devreden ancak yeni işverenle çalışmak istemeyip 3600 gün (10 yıl prim) ile emeklilik talebinde bulunarak tazminatını alıp ayrılmak isteyenlerde artış var.
15 YIL SİGORTALILIK
3600 günle emeklilik için de belli şartların sağlanması gerekiyor. Özellikle, sigorta girişinin 8 Eylül 1999 tarihinden önce yapılmış olması çok önemli. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi yapılan kişinin 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlaması da 3600 günle emekliliğin diğer bir şartı. Bunlarla birlikte erkeklerde 55, kadınlarda ise 50 yaş koşulu aranıyor. Emeklilik yaşı, üç koşulun yerine getirildiği tarihe göre değişiyor.
BAĞKUR'LU DA YARARLANABİLİR
8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış Bağkur'lularda normal emeklilik için kadınlarda 20 yıl (7200 gün), erkeklerde 25 yıl (9000 gün) prim ödemek gerekiyor. Bağkur'luların yaştan emekli olabilmesi için 5400 prim günü koşulu aranıyor ve kademeli emeklilik yaşı uygulanıyor. Hangi yaşta emekli olacaklarını tespit etmek için 1 Ekim 1999 tarihi itibarıyla hem prim gününü hem de kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşını doldurmaya kalan sürelerine bakılıyor.