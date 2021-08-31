Otomobilinizi şimdi alın kredinizi 90 gün sonra ödeyin! Kefil yok, şart yok! İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti ve Akbank 50.000 TL veriyor

Peş peşe açıklama yapıldı. İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti ve Akbank 50.000 TL taşıt kredisi veriyor. Günümüzde otomobiller günlük hayatı basitleştiren çok mühim ulaşım araçları durumuna geldi. Birçok şahıs sıfır kilometre ya da ikinci el otomobil satın alabilmek amacıyla lüzumlu olan bütün nakit paraya sahip olmadığı amacıyla bankalardan kredi alarak otomobil edinme yoluna gitmektedir. Otomobil satın alabilmek suretiyle bankalardan kredi alabilmek isteyenlerin merak ettiği başlıca soru, taşıt kredisi çekmenin koşullarının neler bulunduğu sorusudur.