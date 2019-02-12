Milyonlarca emekliye müjde! İşte madde madde emekliye sağlanan destekler...
Emeklilik başvurusunu yapanlar maaşını beklerken 6 bin 62 liraya varan avans alabilirken, aylığına kavuştuktan sonra da pek çok imkandan yararlanabiliyor. Emeklilere; yılda 2 bin lira ikramiye, 600 liraya varan promosyon, kira öder gibi ev, ucuz kredi gibi pek çok destek var.
12.02.2019 09:46
- Son Güncelleme: 12.02.2019 09:47
6 BİN 62 TL AVANS: Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor.
DİĞER GALERİLER