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Milyonlarca emekliye müjde! İşte madde madde emekliye sağlanan destekler...

Emeklilik başvurusunu yapanlar maaşını beklerken 6 bin 62 liraya varan avans alabilirken, aylığına kavuştuktan sonra da pek çok imkandan yararlanabiliyor. Emeklilere; yılda 2 bin lira ikramiye, 600 liraya varan promosyon, kira öder gibi ev, ucuz kredi gibi pek çok destek var.

12.02.2019 09:46 - Son Güncelleme: 12.02.2019 09:47
Milyonlarca emekliye müjde! İşte madde madde emekliye sağlanan destekler...

6 BİN 62 TL AVANS: Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor.

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Milyonlarca emekliye müjde! İşte madde madde emekliye sağlanan destekler...

Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

Milyonlarca emekliye müjde! İşte madde madde emekliye sağlanan destekler...

EK ÖDEME: Emekli aylığı bağlananlara, her ay maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme veriliyor.

Milyonlarca emekliye müjde! İşte madde madde emekliye sağlanan destekler...

Bu ödeme her ay maaşlarla birlikte hesaplara yatırılıyor. Maaşlar arttıkça ek ödeme tutarı da yükseliyor.

Milyonlarca emekliye müjde! İşte madde madde emekliye sağlanan destekler...

YILDA 2 KEZ ZAM: SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor.

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