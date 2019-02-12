Milyonlarca emekliye müjde! İşte madde madde emekliye sağlanan destekler...

6 BİN 62 TL AVANS: Emeklilik başvurusunu yapan ve aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar, yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Yani bu yıl başvuru yapan 6 bin 62 liraya varan avans alabiliyor.

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