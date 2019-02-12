'Tanzim' satış başladı marketler geri adım attı! Fiyatlar yüzde 50'den fazla düştü 12.02.2019 13:23

Komisyoncular ve bazı marketlerin fahiş zamlarla sebze meyve terörü estirdiği sürecin sonunda Başkan Erdoğan'ın talimatıyla tüm Türkiye'de kurulan Tanzim Satış Noktaları ucuz meyve sebze satmaya başladı. Alınan bu tedbir henüz ikinci günündeyken marketler geri adım attı ve fiyatlar yüzde 50'lerin üzerinde bir düşüşle yeniden makul rakamlara gelmeye başladı.