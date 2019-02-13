Emekliye 3.376 TL avans | Mevcut emekliler de yararlanabilecek...
Emeklilik başvurusu yapanlara sağlanan avans imkanının mevcut emeklilere de sağlanması gündemde. Onay çıkarsa, emekliler 3 maaş tutarında avans çekebilecek, geri ödemeyi taksitle ve faizsiz olarak yapacak... En az avans 3 bin 376 lira olacak.
13.02.2019 09:46
- Son Güncelleme: 13.02.2019 09:47
Emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere talepleri halinde 6 bin 62 liraya varan avans verilirken, bu imkanın benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor.
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