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Emekliye 3.376 TL avans | Mevcut emekliler de yararlanabilecek...

Emeklilik başvurusu yapanlara sağlanan avans imkanının mevcut emeklilere de sağlanması gündemde. Onay çıkarsa, emekliler 3 maaş tutarında avans çekebilecek, geri ödemeyi taksitle ve faizsiz olarak yapacak... En az avans 3 bin 376 lira olacak.

13.02.2019 09:46 - Son Güncelleme: 13.02.2019 09:47
Emekliye 3.376 TL avans | Mevcut emekliler de yararlanabilecek...

Emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere talepleri halinde 6 bin 62 liraya varan avans verilirken, bu imkanın benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi bekleniyor.

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Emekliye 3.376 TL avans | Mevcut emekliler de yararlanabilecek...

Talepler hayata geçerse, emekliler 3 maaş tutarında avans kullanabilecek. Geri ödemeyi de taksitler halinde faizsiz olarak yapacak.

Emekliye 3.376 TL avans | Mevcut emekliler de yararlanabilecek...

Emeklilik başvurusunu yapıp maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor.

Emekliye 3.376 TL avans | Mevcut emekliler de yararlanabilecek...

Bu yıl için avansın tutarı 6 bin 62 lira. Avansın bağlanacak aylığın birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor.

Emekliye 3.376 TL avans | Mevcut emekliler de yararlanabilecek...

Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor.


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