Teste gir borcu sildir! GSS borcu olana büyük imkan... Tarihler değişti

TEST AVANTAJI

Yine yapılandırma yasası ile sigortalı bir işte çalışmadığı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olmadığı için GSS tescili yapılarak prim borcu çıkartılan kişiler, daha önce gelir testine girmemişse ve 31 Temmuz'a kadar gelir testi yaptırırsa belirlenecek gelir durumlarına göre tescilleri geriye dönük olarak güncellenecek. Bağlı bulunulan ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak gelir testi yaptıranların eğer hanesindeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3'te 1'inden yani 3 bin 336 liradan az çıkarsa geriye dönük prim borçları silinecek. Bu kişilerin bundan sonraki primlerini de devlet ödeyecek.

