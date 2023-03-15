Teste gir borcu sildir! GSS borcu olana büyük imkan... Tarihler değişti
Vatandaşın kamuya olan tüm borçlarını kapsayan yapılandırma yasasından yararlanmak için başvurular alınmaya başladı. Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlara yasayla farklı kolaylıklar sağlandı. Özellikle test avantajı dikat çekiyor... İşte hem bu kolaylıklar hem de dikkat edilmesi gereken tarihler...
Kamuya olan borçlara yapılandırma yolunu açan yasa yürürlüğe girdi, başvurular başladı. Yasayla vergi, prim, ceza gibi borçlar yapılandırma kapsamında kolayca kapatılacak, bazılarının da üzeri tamamen çizilecek. Bugüne kadarki en kapsamlı yapılandırma yasası, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlara ise farklı kolaylıklar sağlayacak.
DİĞERLERİNDEN FARKLI
Yasaya göre, 31 Aralık 2022 ve öncesine ait GSS prim borcu olanlar, 31 Ağustos tarihine kadar ödeme yaparsa sadece anaparayı vermesi yeterli olacak. Bu kişilerden gecikme cezası ve faizi alınmayacak. Yapılandırmada diğer borçlar için enflasyon farkı uygulanırken, GSS prim borcunun anaparasını söz konusu tarihe kadar yatıranlardan bu fark da istenmeyecek. Bu kişiler sadece anaparayı yatırarak geçmiş dönem borçlarından kurtulacak.
TEST AVANTAJI
Yine yapılandırma yasası ile sigortalı bir işte çalışmadığı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olmadığı için GSS tescili yapılarak prim borcu çıkartılan kişiler, daha önce gelir testine girmemişse ve 31 Temmuz'a kadar gelir testi yaptırırsa belirlenecek gelir durumlarına göre tescilleri geriye dönük olarak güncellenecek. Bağlı bulunulan ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak gelir testi yaptıranların eğer hanesindeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin 3'te 1'inden yani 3 bin 336 liradan az çıkarsa geriye dönük prim borçları silinecek. Bu kişilerin bundan sonraki primlerini de devlet ödeyecek.
TARİHLER DEĞİŞTİ
Meclis'e sunulan yapılandırma teklifinde GSS prim borcu için son başvuru süresi 31 Temmuz, gelir testi için tanınan süre de 30 Haziran idi. Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında her iki tarih de 1 ay uzatıldı.
KONTROL ÖNEMLİ
GSS prim borcunuzun olup olmadığından emin değilseniz mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin. Çalışıyor ya da öğrenci iseniz ve borç çıkmışsa gidip Sosyal Güvenlik Kurumu'na gerekli belgeleri sunarak durumu düzelttirebilirsiniz. Ancak gecikmiş borçlar bulunuyorsa, gecikme zamlarını silecek bu fırsatın kaçırılmaması önemli.