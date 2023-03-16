C segmenti SUV araçlar ve fiyat listesi 2023! TOGG T10X VE RAKİPLERİ FİYAT KARŞILAŞTIRMASI! Kia Niro, Hyundai, Volvo XC40, Mercedes'ten daha ucuz!

Yerli otomobil TOGG'un C-SUV modeli için geri sayım sona erdi ve fiyat listesi paylaşıldı. 16 Mart'ta ön siparişleri alınacak TOGG T10X modelinin piyasaki rakipleriyle fiyat ve performans özellikleri karşılaştırıldı. Listede Kia Niro, Hyundai, Volvo XC40, Mercedes gibi markalar yer alıyor. Peki, diğerlerinden daha avantajlı olmasının nedeni ne? İşte fiyat ve özellikler...