Tamamen yerli ve milli: Tanesi 600 dolara ithal ediliyordu, şimdi 1000 dolara ihraç ediliyor
Manisa'da, üniversite- sanayi iş birliğiyle tamamen yerli ve milli sermaye ile seri üretimi gerçekleşen, daha önce tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki 13 ülkeye 1000 dolara ihraç ediliyor. Firmanın Genel Koordinatörü Makine Yüksek Mühendisi Burak Tülü, ihracat payının giderek arttığını söyledi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz tarafından omurga rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmak üzere 2014 yılında geliştirilen ve yurt içindeki ameliyatlarda ilk defa 2015 yılında kullanılmaya başlanan, akıllı omurga vidaları, bilim ve sanayinin bir araya gelmesiyle daha da geliştirilerek bugün çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.
Üniversite- sanayi iş birliğiyle başlayan, teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen ve klinik çalışmaları tamamlanarak patenti alınan elastik rod ve elastik vidaların seri üretimini gerçekleştiren Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tıbbi cihaz üretimi gerçekleştiren firmanın Genel Koordinatörü Makine Yüksek Mühendisi Burak Tülü, ihracat payının giderek arttığını söyledi.
'HASTAYA KONFOR SAĞLIYOR'
Tüm projelerini hastaların konforu üzerine gerçekleştirdiklerini dile getiren Tülü, "Metalik implant ve polimerik implant üretimini gerçekleştiriyoruz. Mevcut fiziksel alt yapısı olarak Türkiye'deki en büyük medikalle ilgili cerrahi implant üretim tesislerinden biriyiz. Üniversite- sanayi işbirliği çatısı altında projeler gerçekleştirmekteyiz. Şu an Avrupa'da popüler olan ürünlerimizden biri Manisa Celal Bayar Üniversitesi'yle beraber yürüttüğümüz bir proje.
Dinamik sistemlerde hasta konforundan kısıtlamanın en az olduğu projeler gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda üniversiteden cerrah öğretim üyesi hocalarımızla beraber bu ürünleri iyileştirmeye ve her geçen gün üzerine bir şeyler koyarak pazara sunmayı amaçlıyoruz. Daha önceden bu dinamik sistemler yurt dışından ithal ediliyordu ama buradaki yoğun çalışmalar sonucunda bunu Türkiye'de gerçekleştirdik. Türkiye'de güzel pazar elde ettik. Bunlar esnemeyen vidalar. Bu hasta konforunu belli bir oranda kısıtlar ama bunları esnek hale dönüştürdüğümüzde bu hastanın konforundan çalmıyor" diye konuştu.
'13 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR'
Türkiye'deki 7 bin vakanın 2 binini kendi ürettiklerinden karşıladıklarını kaydeden Tülü, "Avrupa ülkelerinde Almanya, Belçika, Yunanistan, İtalya; Ortadoğu'da Dubai, Irak, Sudan, Ürdün gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Güney Amerika'da ise Şili, Brezilya, Panama, Nikaragua ve Meksika gibi ülkelere de ihracat gerçekleştiriyoruz. 2012 yılında Ar-Ge çalışmalarımız başladı. İlk fikir olarak kullanıcılardan bize bu fikir geldi. Celal Bayar Üniversitesi'ndeki hocalarımız sayesinde böyle bir ihtiyacın olduğunu anladık.