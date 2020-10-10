Tamamen yerli ve milli: Tanesi 600 dolara ithal ediliyordu, şimdi 1000 dolara ihraç ediliyor

Dinamik sistemlerde hasta konforundan kısıtlamanın en az olduğu projeler gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda üniversiteden cerrah öğretim üyesi hocalarımızla beraber bu ürünleri iyileştirmeye ve her geçen gün üzerine bir şeyler koyarak pazara sunmayı amaçlıyoruz. Daha önceden bu dinamik sistemler yurt dışından ithal ediliyordu ama buradaki yoğun çalışmalar sonucunda bunu Türkiye'de gerçekleştirdik. Türkiye'de güzel pazar elde ettik. Bunlar esnemeyen vidalar. Bu hasta konforunu belli bir oranda kısıtlar ama bunları esnek hale dönüştürdüğümüzde bu hastanın konforundan çalmıyor" diye konuştu.

