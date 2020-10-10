Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan pandemiyle mücadeleye dev destek: Tutar 500 milyar liraya ulaştı
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı, pandemiyle mücadele döneminde 83 milyon vatandaşın gelirini korumak, kayıplarını telafi etmek, işletmeleri, istihdamı korumak için yaşama geçirilen ekonomik desteklerin fotoğrafını çekti.
Bakanlığın "Pandemide 200 gün Ekonomik Destekler" raporuna göre Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin yaşama geçmesiyle birlikte toplam maddi destek tutarı 500 milyar liraya ulaştı. İşte her kesime destek olunan paketin detayları.
Alınan mali önlemlerin milli gelire oranı yüzde 10 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "birlikte kazanacağız" diyerek açıkladığı dar gelirliye nakit desteğinden düşük faizli ihtiyaç kredisine, esnaftan KOBİ'ye tüm kesimler için açıklanan paketler, istihdamı korumaya yönelik desteklerden bazılarının sonuçları şöyle: