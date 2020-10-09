Otomobil alacaklar dikkat! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araçlar
Pandemi sonrası tedarik sıkıntısı yüzünden uzun süredir bayilerde sıfır araç bulunmamasından kaynaklı ikinci el araç piyasasında fiyatlar uçuşa geçerken, otomotiv tarafında sevkiyatın yeniden başlamasıyla firmalar da liste fiyatlarını yeniden güncellemeye başladı. Peki otomobil piyasasında son durum ne? Hangi markanın hangi modeli kaç lira oldu? İşte Türkiye'de satış yapan markaların ekim ayı liste fiyatlarına göre en ucuz sıfır araç modelleri.
09.10.2020 11:00
- Son Güncelleme: 09.10.2020 11:00
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