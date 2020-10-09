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Otomobil alacaklar dikkat! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araçlar

Pandemi sonrası tedarik sıkıntısı yüzünden uzun süredir bayilerde sıfır araç bulunmamasından kaynaklı ikinci el araç piyasasında fiyatlar uçuşa geçerken, otomotiv tarafında sevkiyatın yeniden başlamasıyla firmalar da liste fiyatlarını yeniden güncellemeye başladı. Peki otomobil piyasasında son durum ne? Hangi markanın hangi modeli kaç lira oldu? İşte Türkiye'de satış yapan markaların ekim ayı liste fiyatlarına göre en ucuz sıfır araç modelleri.

09.10.2020 11:00 - Son Güncelleme: 09.10.2020 11:00
Otomobil alacaklar dikkat! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araçlar

Koronavirüs salgını ile birlikte ÖTV indirimi beklerken, ÖTV zammı ile karşılaşan vatandaşlar, ikinci el araba piyasasının da cep yakmasından dolayı sıfır araçları incelemeye başladı.

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Otomobil alacaklar dikkat! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araçlar

Eylül ayında sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması ekim ayı fiyatlarını paylaşmaya başladı.

Otomobil alacaklar dikkat! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araçlar

Birçok marka ekim ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor.

Otomobil alacaklar dikkat! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araçlar

Türkiye'de satış yapan markaların ekim ayı liste fiyatlarına göre en ucuz sıfır araç modelleri ise şöyle:

Otomobil alacaklar dikkat! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araçlar

Seat Ibiza

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