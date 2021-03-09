Tam 85 bin TL cebinizde kalacak! Sıfır araçta görülmemiş indirim! İşte fiyatı en uygun sıfır araçlar
Araç sahibi olmak isteyenler koronavirüs nedeniyle sıfır otomobilin üretiminin bir süre durması yüzünden ikinci el arabalara yönelmişti. Ancak ikinci el araçlardaki fahiş fiyatlar alıcıları yeniden sıfır otomobillere yöneltti. 2020 yılının son ayında sıfır araçlar için yapılan kampanyaların bir benzeri 2021 Mart ayında da yapıldı. Markalar kampanyalarını peş peşe açıkladı. 36 aya kadar sıfır faiz seçeneği ile taksit imkanı sunan markalar kimi sıfır modeller için ise indirim oranını 85 bin TL'ye kadar çıkarmış durumda. İşte Toyota, Fiat, Peugeot, Seat, Jeep, Hyundai, Honda, Ford, Suziki, Opel, Cıtroen 2021 mart ayı sıfır model araç kampanyaları..
09.03.2021 09:28
- Son Güncelleme: 09.03.2021 09:28