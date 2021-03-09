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Tam 85 bin TL cebinizde kalacak! Sıfır araçta görülmemiş indirim! İşte fiyatı en uygun sıfır araçlar

Araç sahibi olmak isteyenler koronavirüs nedeniyle sıfır otomobilin üretiminin bir süre durması yüzünden ikinci el arabalara yönelmişti. Ancak ikinci el araçlardaki fahiş fiyatlar alıcıları yeniden sıfır otomobillere yöneltti. 2020 yılının son ayında sıfır araçlar için yapılan kampanyaların bir benzeri 2021 Mart ayında da yapıldı. Markalar kampanyalarını peş peşe açıkladı. 36 aya kadar sıfır faiz seçeneği ile taksit imkanı sunan markalar kimi sıfır modeller için ise indirim oranını 85 bin TL'ye kadar çıkarmış durumda. İşte Toyota, Fiat, Peugeot, Seat, Jeep, Hyundai, Honda, Ford, Suziki, Opel, Cıtroen 2021 mart ayı sıfır model araç kampanyaları..

09.03.2021 09:28 - Son Güncelleme: 09.03.2021 09:28
Tam 85 bin TL cebinizde kalacak! Sıfır araçta görülmemiş indirim! İşte fiyatı en uygun sıfır araçlar

Otomobil markaları 2021 yılı mart ayı sıfır araç kampanyalarını bir bir açıklamaya başladı.

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Tam 85 bin TL cebinizde kalacak! Sıfır araçta görülmemiş indirim! İşte fiyatı en uygun sıfır araçlar

Sıfır araç tedarikinde ortaya çıkan sorunun aşılmasıyla satış rakamları da artarken mart ayında markalar kimi sıfır araç modelleri için sıfır faiz ve özel vade seçenekleri sunuyor.

Tam 85 bin TL cebinizde kalacak! Sıfır araçta görülmemiş indirim! İşte fiyatı en uygun sıfır araçlar

İşte mart ayına ilişkin sıfır otomobil tarafında kampanya açıklayan markalar..

Tam 85 bin TL cebinizde kalacak! Sıfır araçta görülmemiş indirim! İşte fiyatı en uygun sıfır araçlar

CITROEN Mart ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Citroën'in C5 Aircross SUV modeli, 303 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 150 bin TL'ye özel 30 ay yüzde 0.99 faiz veya 120 bin TL'ye özel 12 ay yüzde 0 faiz seçeneğiyle sunuluyor.

Tam 85 bin TL cebinizde kalacak! Sıfır araçta görülmemiş indirim! İşte fiyatı en uygun sıfır araçlar

Yapılan açıklamaya göre, C3 Aircross SUV'a 67 bin TL için 20 ay yüzde 0.79 faiz ile sahip olmak mümkün.

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