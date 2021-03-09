Bugünkü
Takvim

Dolar kuru ve altın için çarpıcı tahmin! Altın ve dolar yükselecek mi? Dengeler değişecek!

Merkez Bankası'nın hamlelerinin ardından ciddi düşüşler yaşayan dolar geçtiğimiz hafta son 6 ayın en düşük seviyesine inerken bu hafta yeniden yükselmeye başladı. Altın fiyatları ise 2021 yılının ilk iki ayında dibi görürken son günlerde yukarı yönlü harekete başladı. Peki yatırımcı dolarda mı kalmalı TL mevduata mı geçmeli? Dolar yükselecek mi? Altın yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı

09.03.2021 08:59 - Son Güncelleme: 09.03.2021 08:59
Dolar kuru ve altın için çarpıcı tahmin! Altın ve dolar yükselecek mi? Dengeler değişecek!

Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı. Altının gramı dün aştığı 420 lira seviyesinin üzerinde yeni güne start verdi. Çeyrek altın da 700 lirayı gördü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dolar kuru ve altın için çarpıcı tahmin! Altın ve dolar yükselecek mi? Dengeler değişecek!

Geçen hafta en düşük 7.22, en yüksek 7.58 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 1.3 artışla cuma gününü 7.53'ten tamamlamıştı.

Dolar kuru ve altın için çarpıcı tahmin! Altın ve dolar yükselecek mi? Dengeler değişecek!

Kur dün güne ise 7.54 seviyesinde başlamış, sonrasında yükselişini sürdürmüştü. Dolar/TL yeni güne 7.75 seviyesinde başladı. İşte piyasalardaki son durum...

Dolar kuru ve altın için çarpıcı tahmin! Altın ve dolar yükselecek mi? Dengeler değişecek!

Brent petrolün fiyatı 71 dolar ile 14 ayın zirvesinde, ABD tahvilleri 1.62 sınırında. Türkiye gibi ithalatçı ülkeler için petrol fiyatı risk oluştururken küresel enflasyon kaygıları artıyor.

Dolar kuru ve altın için çarpıcı tahmin! Altın ve dolar yükselecek mi? Dengeler değişecek!

Brent petrolün varil fiyatı 71 dolara çıkarak haftaya hızlı başladı. Suudi Arabistan'ın en büyük ham petrol terminallerinden Ras Tanura'ya yapılan saldırı bu yükselişte etkili oldu. Ras Tanura petrol terminali, küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 7'sini karşılıyor.

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ