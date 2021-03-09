Dolar kuru ve altın için çarpıcı tahmin! Altın ve dolar yükselecek mi? Dengeler değişecek!

Brent petrolün varil fiyatı 71 dolara çıkarak haftaya hızlı başladı. Suudi Arabistan'ın en büyük ham petrol terminallerinden Ras Tanura'ya yapılan saldırı bu yükselişte etkili oldu. Ras Tanura petrol terminali, küresel petrol talebinin yaklaşık yüzde 7'sini karşılıyor.