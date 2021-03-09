Dolar kuru ve altın için çarpıcı tahmin! Altın ve dolar yükselecek mi? Dengeler değişecek!
Merkez Bankası'nın hamlelerinin ardından ciddi düşüşler yaşayan dolar geçtiğimiz hafta son 6 ayın en düşük seviyesine inerken bu hafta yeniden yükselmeye başladı. Altın fiyatları ise 2021 yılının ilk iki ayında dibi görürken son günlerde yukarı yönlü harekete başladı. Peki yatırımcı dolarda mı kalmalı TL mevduata mı geçmeli? Dolar yükselecek mi? Altın yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı
09.03.2021 08:59
- Son Güncelleme: 09.03.2021 08:59