Dünyada çakıldı Türkiye'de tavan yaptı! Külahını ters giydirdi! Şimdi altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte güncel altın fiyatları
Dünyada çakıldı Türkiye'de yükseldi. Son günlerde altın piyasasında hareketlilik yaşandı. Dünyada altın maliyetlerinde ciddi düşüş görülürken Türkiye'de maliyetlerdeki yöneliş tersine döndü ve 2 haftadan bu yana gram altın 23 lira kıymet kazandı. 11 ay önce altının ons fiyatı 1680 dolar seviyesindeyken gram altın 364,20 TL'ydi. Şimdi ons fiyatı yeniden 1680 dolar seviyesinde iken gram altın 419 liraya kadar çıktı. Peki altın yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı... Gram altın son 7 ayın gerilerinde takip ederken geçtiğimiz Kasım ayında 540 TL olmuş ve tarihi bir rekora imza atmıştı.
Son dakika haberi: Altın fiyatları dünyada çakılırken Türkiye'de yükseliş hızlandı. İşte altın fiyatlarında son durum ve güncel altın fiyatları. Altın fiyatları, Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık mali teşvik paketinin ABD Senatosu'nda onaylanmasıyla yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın ise dolar/TL'deki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti. 11 ay önce altının ons fiyatı 1680 dolar seviyesindeyken gram altın 364,20 TL'ydi. Şimdi ons fiyatı yeniden 1680 dolar seviyesinde iken gram altın 419 liraya kadar çıktı. Gram altın son 7 ayın gerilerinde takip ederken geçtiğimiz Kasım ayında 540 TL olmuş ve tarihi bir rekora imza atmıştı. Bu seviyelerden gram altın alarak yatırım yapan yatırımcılar gram altın ne zaman yükselecek araştırırken uzmanlar, altın fiyatlarının dolardaki sert düşüşten etkilendiğini açıklıyor.
Altın fiyatları, Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık mali teşvik paketinin ABD Senatosu'nda onaylanmasıyla yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın ise dolar/TL'deki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti
WGC, daha büyük olan altına dayalı borsa yatırım fonlarından son aylarda daha fazla çıkış olduğunu belirtirken diğer bölgelerde altın varlıklarında düşüş görülürken Asya'da büyümenin devam ettiğine dikkat çekti.
Türkiye'ye Şubat ayında 9,1 milyar dolar değerinde 1,5 tona yakın giriş olurken, rapordaki ülkeler arasında toplam altın varlığına oranla 2021 yılında en fazla altın alan ülke Türkiye oldu.
Cumhuriyet Altını 2 bin 803 TL.
Çeyrek Altın 675 TL.
Gram Altın 419 TL.
DENGELER DEĞİŞECEK
Oldukça hareketli bir dönem yaşanacağını görüyoruz. Aşılamanın yaygınlaşması ile birlikte piyasalarda dengeler değişecektir. Böylesi bir ortamda güvenli liman olarak görülen enstrümanlar ilgi görmeye devam edecek. Milliyet'te yer alan habere göre, Ülkeler enflasyonla mücadele için faizleri artırmak zorunda kalacak. Bu da yeni fiyat dengelerinin oluşmasına yol açacaktır.
Hafta sonu, uzun bir süredir beklenen 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi ABD'de Senato'dan geçti.
BORSA, DOLAR VE ALTIN NASIL SEYREDECEK?
Borsada BIST 100 Endeksi 1.542 seviyesinde. Dolar kuru 7.65 TL, faiz 16.14 ve altının onsu 1.687 dolar seviyesinde bulunuyor. Borsada sıkışık seyir devam edecek. 11 Mart'a kadar 100 şirket bilanço açıklayacak. Açıklanan bilançolarla hisse bazlı hareketler yaşanacak.