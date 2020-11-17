Türkiye'nin en değerli ilçesi belli oldu! 100 m2 dairenin fiyatı ortalama 2 milyon TL

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde ekimde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,5, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 16,3 azaldı. Ekimde satılan konut sayısı 119 bin 574 oldu.