Türkiye'nin en değerli ilçesi belli oldu! 100 m2 dairenin fiyatı ortalama 2 milyon TL
Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde ekimde satılan konut sayısı 120 bin adet civarında oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 270 konutla ilk sırada yer aldı. Öte yandan Türkiye'nin en değerli ilçelerine bakıldığında ilk 10 içerisinde İstanbul'dan 7 ilçe yer alırken, listenin zirvesinde yer alan ilçede 100 m2 daire için fiyatların 2 milyon TL bandına yaklaştığı görüldü.
17.11.2020 09:21
- Son Güncelleme: 17.11.2020 09:21
Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 270 konutla (yüzde 18,6) ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 10 bin 624 konut satışıyla (yüzde 8,9) Ankara, 6 bin 846 konut satışıyla (yüzde 5,7) İzmir izledi. En az satış olan iller 16 konutla Ardahan, 24 konutla Hakkari ve 71 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.
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