Talep patlaması yaşandı! İlk 2 yıl ödeme yok, 84 ay vadeli 150.000 TL faizsiz son dakika kredi desteği müjdesi geldi
Tarım Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası doğrultusundan oluşturulan uyuşma kapsamında Köye Dönüş kredisi son derece ilgi görmeye devam eder iken vatandaşlar doğrultusundan Faizsiz kredi nasıl çekiliyor, şartları neler gibi inceleme yapılıyor. Totalde 7 sene vadeli 150 Bin TL ye kadar kullandırılan Ziraat Bankası faizsiz köye dönüş kredi desteği detayları sizlerle. Söz hususu projenin içeriği ile ilgili şu ifadelere yer verildi : "Proje; kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ya da daha evvelce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan adedinin asgari 100 adete tamamlanması, kredi boyunca (azami 7 sene) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan adedinin 100 baş altına düşmemesi, banka doğrultusundan yapımcı başına 150.000 TL kredi kullandırılmasını içerir.
Kredi kullanmak isteyen vatandaşlara hoş haber. Devlet dayanaklı Ziraat Bankası doğrultusundan kredi imkanı alıcılarını son derece heyecanlandırdı. Ziraat Bankası faizsiz kredisi fırsatını kaçırmayın. Kredi kullanacak şahıslar ilk 2 sene ödeme yapmayacak. 84 aya kadar vade olsılığı yasenean faizsiz kredi en çok 150 bin TL olarak kullandırılıyor. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' adı verdiği proje ile küçükbaş hayvan işletmelerinin dişi hayvan varlığının asgari 100 kafaya ulaştırarak sürdürülebilir ekonomik işletmeler oluşturulması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin arttırılması, mahalli üretimin teşvik edilerek yapımcıların gelir düzeyinin artırılması amaçlanıyor.
Ziraat Bankası "Köyümde Yaşamak İçin Çok Sebebim Var" projesi kapsamında faizsiz kredi takviyesi sağlıyor. Başlatılan yeni kredi kampanyası ile yeni bir ters göç etkisi yaratılması hedeflenirken, son yıllarda hayvancılık köylerden büyük kentlere göç nedeniyle büyük bir darbe alırken.
32 VALİLİK TARAFINDAN İMZALANDI
Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Eylül ayında hayata geçirilen projeye 32 valilik protokol imzalanarak katıldı. Hazırlıklarını tamamlayan 14 ilde kredi verilmeye başlandı.
Yapılan açıklamada projenin gelişimi ile ilgili görüşlerini belirten Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, "Tokat Valiliği ile ilk protokolümüzü geçen yıl eylül ayında imzaladık. Valiliklerimizin gerekli çalışmaları tamamladığı 14 ilde Et alıp satacak firmaların belirlenmesi gibi hazırlıklar, üreticilerimiz koyunlarını kredi kullanarak teslim almaya başladılar. Proje kapsamında yaklaşık 1.250 üreticiye teslim edilen koyun sayısı kısa sürede 120 bine ulaştı. ulaşılan projemizin hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. "ifadelerini kullandı.