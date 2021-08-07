Ve sonunda netleşti! Çalışmayanlar da emekli olabilecek! Ev kadınları ve prim ödemelerinde son dakika müjdesi geldi
Ülkemizde çalışmayan vatandaşlar da bundan sonra emekli olmak amacıyla hak elde edebilecekler. Herkese açılan emeklilik kapısı isteğe bağlı sigortalı olma hali ile geliyor. Ev hanımları ile birlikte prim ödemelerinde eksik olan vatandaşlar sonucunda muradına erebilecekler. Vatandaşlar yaşanan bu zorlu günler amacıylade çalışmadan emekli olmak amacıyla neler yapması gerekliliğini incelemeye devam ediyor. Bunun amacıyla başvuruları oluşturulan sigortalardan kimler, hangi şartlar ile yararlanabilecek ve başvurular nereden olacak gibi çoğu soru konumunu almaya devam ediyor.
Emekli olma hayali kuran vatandaşların sigortalı bir işte çalışmaları gerekiyor. Fakat çalışmayan kişilerin de emekli olmalarını gerçekleştiren bir sistem mevcut. Bu sistem ile emekli olmak isteyenlerin maliyetlerine dair sasenear ise SGK doğrultusundan her sene güncelleniyor. Ülkemizde gelen son dakika açıklamaları ile bundan sonra ev hanımlarından çalışmayanlara kadar herkes emekli olmak amacıyla imkân elde edebilecek. İsteklere bağlı sigortalı olma gidişatı ile emeklilik kapısı herkese açılacak. Ev kadınları ile eş güdümlü prim ödemelerinde noksan olan herkes muradına ererek bu fırsatlardan rahat bir biçimde faydalanabilecekler. Peki, vatandaşlar çalışma yaşamına başlamadan da emekli olmak amacıyla hak elde edebilecek mi?
Kimler başvuru yapabilecek?
İsteğe bağlı sigortalı olmak için başvuru yapabilecek olan kişiler;
Ülkemizde ikametlerine devam eden TC vatandaşları
Zorunlu sigortalılıkların olmadığı bir işte çalışma hayatına devam etmeyen
Sigortalı olarak çalışma hayatına devam ediyor olduğu iş içerisinde 30 günden daha az ya da tam gün olarak çalışmayanlar
Emekli olmayan vatandaşlar
En az 18 yaşında olanlar
Başvurular nerede ve nasıl yapılacak?
İsteğe bağlı sigortalı olma durumu için;İlk defa kendi isteklerine göre sigortalı olmak için başvuru yapacak vatandaşların sosyal güvenlik il müdürlükleri ya da sosyal güvenlik merkezlerine giderek şahsi bir şekilde başvurularını yapmaları gerekiyor.
Yeniden isteğe bağlı bir şekilde sigortalı olmak isteyen sigortalı vatandaşların talep dilekçeleri ile beraber başvuru yapmaları yeterli olacak.
Başvuru süreçleri başvuruların SGK kayıtlarına intikal etmesinin ardından bu tarihi takip eden gün içerisinde başlar.İsteğe bağlı olarak belirlenen sigorta prim ödemeleri sigortalı olarak yer alan kişiler tarafından belirlenmiş olan primlere esas olarak aylık kazançların yüzde 32si olarak belirlenmiştir.