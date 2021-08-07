Ve sonunda netleşti! Çalışmayanlar da emekli olabilecek! Ev kadınları ve prim ödemelerinde son dakika müjdesi geldi

Başvurular nerede ve nasıl yapılacak?

İsteğe bağlı sigortalı olma durumu için;İlk defa kendi isteklerine göre sigortalı olmak için başvuru yapacak vatandaşların sosyal güvenlik il müdürlükleri ya da sosyal güvenlik merkezlerine giderek şahsi bir şekilde başvurularını yapmaları gerekiyor.

Yeniden isteğe bağlı bir şekilde sigortalı olmak isteyen sigortalı vatandaşların talep dilekçeleri ile beraber başvuru yapmaları yeterli olacak.