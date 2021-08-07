Altın fiyatı son dakika tepetaklak! Altın yatırımı yapanlar büyük kazanacak! İşte o tarih! 22-24 ayar bilezik ve gram altın kaç TL?
Altın fiyatı son dakika oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar güvenli liman olarak her zaman altını tercih ediyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının sonrasında 497 lira civarında prosedür görüyor. Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 494,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının sonrasında, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 497,0 liradan prosedür görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3.330 liradan satılıyor. Peki 22-24 ayar bilezik ve gram altın kaç TL?
07.08.2021 09:35
- Son Güncelleme: 07.08.2021 09:35
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.800 dolardan alıcı buluyor. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu evveli altının ons fiyatında satıcılı seyrin hakim olduğunu kaydederek, raporun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para siyasetine dair tutumunda farklılığa neden olabileceği amacıyla varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini söyledi. Altının ons fiyatının son bir aydır 1.790-1.830 bandında dalgalı bir seyir izlediğine ilgi çeken analistler, bu seviyelerin kırılması halinde kırılma tarafına doğru hareketin ivme kazanabileceğini belirtti.