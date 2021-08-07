Altın fiyatı son dakika tepetaklak! Altın yatırımı yapanlar büyük kazanacak! İşte o tarih! 22-24 ayar bilezik ve gram altın kaç TL?

HEM RİSK AZALTICI HEM DE GETİRİ ARTTIRICI

"Çok az miktarda Bitcoin sahibiyim. Ben büyük bir mal sahibi değilim" açıklamasında bulunan Dalio, şirketini dünyanın en büyük hedge fonu haline getirdikten sonra 2017′de Bridgewater Associates'in eş-CEO'su olarak görevinden ayrıldı.