TAKVİM gündeme getirmişti! Tarladan sofraya 15 aracı olduğu ortaya çıktı çiftçiler isyan etti: "Bizden üç kuruşa alınan ürün aracıları zengin ediyor..."

Herkes onları arıyor! Kim bu aracılar? Çiftçi kazanamıyor, vatandaş tasalanıyor! Çözüm bekleniyor: Hal Yasası çıksın!

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MALİYETİ GEÇTİ

Ürününü maliyetinin altında satmak zorunda bırakılan çiftçiler de aracılara isyan etti. Borçlanıp, büyük emek harcayarak yetiştirdikleri ürünleri toplayamadıklarını söyleyen çiftçiler, "Şu anda tarlada yemeklik domates 3 liraya salçalık domates ise 1.5 liraya kadar düştü. Aynı sorun kavunda karpuzda da var. Diğer yaz ürünlerinin neredeyse tamamında var. Verilen fiyatlar toplama maliyetine bile yetmiyor. Biz ürünümüzü değerine satamazken vatandaşın markette 10 katı fiyata yiyor olması büyük haksızlık" dediler.