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TAKVİM gündeme getirmişti! Tarladan sofraya 15 aracı olduğu ortaya çıktı çiftçiler isyan etti: "Bizden üç kuruşa alınan ürün aracıları zengin ediyor..."

TAKVİM tarladan sofraya tarımda 15 aracının olduğunu gündeme getirdi, çiftçiler market fiyatlarına isyan etti. "Biz den üç kuruşa alı nan ürün aracıları zengin ediyor..."

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 07:06 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 07:06
TAKVİM gündeme getirmişti! Tarladan sofraya 15 aracı olduğu ortaya çıktı çiftçiler isyan etti: Bizden üç kuruşa alınan ürün aracıları zengin ediyor... 1

Son dönemde gündemden düşmeyen sebze meyve fiyatları vatandaşı isyan ettirirken çiftçiler de tepki gösteriyor. Enflasyon mücadeleye de sekte vuran tarladan markete 10 kat fiyat değişiminin 15'i bulan aracıdan dolayı ortaya çıktığı belirtiliyor.

TAKVİM gündeme getirmişti! Tarladan sofraya 15 aracı olduğu ortaya çıktı çiftçiler isyan etti: Bizden üç kuruşa alınan ürün aracıları zengin ediyor... 2

TAKVİM dünkü manşetinde bu aracıları ortadan kaldıracak Hal yasasının bir an önce devreye alınması gerektiğini, çiftçinin ürününü maliyetinin altında satmak zorunda kaldığını yazmıştı.

Herkes onları arıyor! Kim bu aracılar? Çiftçi kazanamıyor, vatandaş tasalanıyor! Çözüm bekleniyor: Hal Yasası çıksın!
Herkes onları arıyor! Kim bu aracılar? Çiftçi kazanamıyor, vatandaş tasalanıyor! Çözüm bekleniyor: Hal Yasası çıksın!

TAKVİM gündeme getirmişti! Tarladan sofraya 15 aracı olduğu ortaya çıktı çiftçiler isyan etti: Bizden üç kuruşa alınan ürün aracıları zengin ediyor... 3

MALİYETİ GEÇTİ
Ürününü maliyetinin altında satmak zorunda bırakılan çiftçiler de aracılara isyan etti. Borçlanıp, büyük emek harcayarak yetiştirdikleri ürünleri toplayamadıklarını söyleyen çiftçiler, "Şu anda tarlada yemeklik domates 3 liraya salçalık domates ise 1.5 liraya kadar düştü. Aynı sorun kavunda karpuzda da var. Diğer yaz ürünlerinin neredeyse tamamında var. Verilen fiyatlar toplama maliyetine bile yetmiyor. Biz ürünümüzü değerine satamazken vatandaşın markette 10 katı fiyata yiyor olması büyük haksızlık" dediler.

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