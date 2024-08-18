EMEKLİ MAAŞINDA 2024 FARKI | 2025 yılına göre %30 daha kazançlı olacak! Emekliler nelere dikkat etmeli?

Emekli maaş hesabındaki güncelleme katsayısı bu yıl enflasyon nedeniyle yüksek çıktı. Buna göre 2025'e göre yüzde 30 civarı daha fazla maaş alınacak.
Emeklilerle ilgili hesaplar yeniden yapılırken emekli maaşı hesaplama yöntemleri de milyonların gündeminden düşmüyor.
Özellikle güncelleme katsayılarının bir önceki yılın enflasyonu ve büyüme oranıyla belirlenmesi emeklilik dilekçesinin verildiği tarihi de öne çıkartıyor. 2024 yılı ile 2025 yılında dilekçe vermek arasında yüzde 30'a yakın fark oluşuyor.
BRÜT MAAŞA BAKIN
Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre çalışırken ödenen SGK primleri oluyor. Bunun dışında çalışılan gün sayısı da önemli. Çünkü üç ayrı dönemde hesaplanan emekli maaşında aylık bağlama oranları da değişiyor.