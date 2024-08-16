Memura ve memur emeklisine enflasyon farkı! Ocak zammı için ipucu geldi TAKVİM yeni maaşları hesapladı: %10.71'e göre yeni aylıklar
Temmuz'da maaşları yüzde 19.31 artan memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı için ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, milyonların zam oranın enflasyon farkıyla artacağını ortaya koydu. Peki, memurlar ve emekliler Ocak ayında ne kadar zam alabilecek? %10.71'e göre yeni aylıklar ne olacak? İşte habere ilişkin tüm detaylar ve kalem kalem yeni memur ve memur emeklisi maaşları...