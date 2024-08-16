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Memura ve memur emeklisine enflasyon farkı! Ocak zammı için ipucu geldi TAKVİM yeni maaşları hesapladı: %10.71'e göre yeni aylıklar

Temmuz'da maaşları yüzde 19.31 artan memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı için ipucu geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, milyonların zam oranın enflasyon farkıyla artacağını ortaya koydu. Peki, memurlar ve emekliler Ocak ayında ne kadar zam alabilecek? %10.71'e göre yeni aylıklar ne olacak? İşte habere ilişkin tüm detaylar ve kalem kalem yeni memur ve memur emeklisi maaşları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 11:15 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 11:21
Memura ve memur emeklisine enflasyon farkı! Ocak zammı için ipucu geldi TAKVİM yeni maaşları hesapladı: %10.71’e göre yeni aylıklar 1

Milyonlarca memur ve emekli yeni yıla yeni maaşla başlayacak.

Memura ve memur emeklisine enflasyon farkı! Ocak zammı için ipucu geldi TAKVİM yeni maaşları hesapladı: %10.71’e göre yeni aylıklar 2

2025'in ilk ayında memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.

Memura ve memur emeklisine enflasyon farkı! Ocak zammı için ipucu geldi TAKVİM yeni maaşları hesapladı: %10.71’e göre yeni aylıklar 3

Zam oranı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından geçtiğimiz yıl belirlenmişti. Buna göre maaşlara Ocak'ta yüzde 6 zam yapılacak.

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