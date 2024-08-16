Memura ve memur emeklisine enflasyon farkı! Ocak zammı için ipucu geldi TAKVİM yeni maaşları hesapladı: %10.71'e göre yeni aylıklar

Milyonlarca memur ve emekli yeni yıla yeni maaşla başlayacak.

2025'in ilk ayında memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.

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Zam oranı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından geçtiğimiz yıl belirlenmişti. Buna göre maaşlara Ocak'ta yüzde 6 zam yapılacak.



