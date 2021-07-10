Taksitleri kiradan çok daha ucuz! TOKİ onlarca ilde düğmeye bastı! 400-700 skalasındaki taksitlerle...
TOKİ pek çok ilde yeni projeler için hazırlıklara başladı. Ayrıca yapımı biten konutların satışı da açık artırma ya da kuralı yöntemle sürüyor. Daire sahibi olmak isteyenler için 380-1300 lira taksit aralığında müthiş fırsat sunulacak. Her ay duyurduğu projelerle on binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ yeni projelerini açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çok sayıda yeni proje başlattı. Bazı illerde daireler için başvuru süreci tamamlanırken pek çok ilde de başvurular alınmaya devam ediyor. Bütçesine uygun bir konut sahibi olmak isteyen binlerce kişi ise TOKİ'nin satışa sunduğu ucuz taksit ödemeli konut projelerini merak ederek bilgi edinmek istiyor.
Taksitleri kiradan çok daha ucuz! TOKİ onlarca ilde düğmeye bastı! 400-700 skalasındaki taksitlerle... TOKİ yeni projelerine hız kesmeden devam ediyor. Kira öder gibi ev almak artık daha kolay. TOKİ 20'den fazla ilde projeler hazırlanıyor. Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den ardı ardına müjdeli haberler geliyor. Uygun taksit imkanı sunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onlarca ilde projeler üretmeye devam ediyor. Başvuru aşaması devam eden projelerin yanında pek çok ilçede ihale aşamasındaki projelerde ev sahibi olmak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Son olarak duyurulan bilgiye göre, İstanbul'un Tuzla ve Esenler ilçelerinde yeni projelerin başlayacağı ifade edilirken diğer illerde yapılan projeler ve satışa sunulan daireleri merak ediyor.