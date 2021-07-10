Taksitleri kiradan çok daha ucuz! TOKİ onlarca ilde düğmeye bastı! 400-700 skalasındaki taksitlerle...

TOKİ pek çok ilde yeni projeler için hazırlıklara başladı. Ayrıca yapımı biten konutların satışı da açık artırma ya da kuralı yöntemle sürüyor. Daire sahibi olmak isteyenler için 380-1300 lira taksit aralığında müthiş fırsat sunulacak. Her ay duyurduğu projelerle on binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ yeni projelerini açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çok sayıda yeni proje başlattı. Bazı illerde daireler için başvuru süreci tamamlanırken pek çok ilde de başvurular alınmaya devam ediyor. Bütçesine uygun bir konut sahibi olmak isteyen binlerce kişi ise TOKİ'nin satışa sunduğu ucuz taksit ödemeli konut projelerini merak ederek bilgi edinmek istiyor.

10.07.2021 18:20 - Son Güncelleme: 10.07.2021 18:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





