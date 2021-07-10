Acilen 93 binden fazla işçi aranıyor! Temmuz 2021 İŞKUR işçi alımı ilanları: Bugüne kadar 505 binden fazla kişi...

İŞKUR Temmuz ayının ortalarında kamu ve özel sektördeki alımları tek tek duyurdu. Kurum, yeni işçi alımı ilanlarını açıkladı. Kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla birlikte özel sektördeki pek çok işletme işçi arayışına geçti. Hazırlıklar için kolları sıvayan özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını duyurmaya başladı. Her ay binlerce yeni işçi alımı ilanınını duyuran İŞKUR'da işçi arayan firmaların toplam aradığı personel sayısı 93 binden fazla olarak duyuruldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapılacağını merak etmeye başladı.

10.07.2021 20:13 - Son Güncelleme: 10.07.2021 20:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





