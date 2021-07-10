Acilen 93 binden fazla işçi aranıyor! Temmuz 2021 İŞKUR işçi alımı ilanları: Bugüne kadar 505 binden fazla kişi...
İŞKUR Temmuz ayının ortalarında kamu ve özel sektördeki alımları tek tek duyurdu. Kurum, yeni işçi alımı ilanlarını açıkladı. Kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasıyla birlikte özel sektördeki pek çok işletme işçi arayışına geçti. Hazırlıklar için kolları sıvayan özel sektördeki şirketler İŞKUR üzerinden de ilanlarını duyurmaya başladı. Her ay binlerce yeni işçi alımı ilanınını duyuran İŞKUR'da işçi arayan firmaların toplam aradığı personel sayısı 93 binden fazla olarak duyuruldu. İş arayan vatandaşlar ise hangi sektörlere ne kadar personel alımı yapılacağını merak etmeye başladı.
Acilen 93 binden fazla işçi aranıyor! İlan sayfasında yer alan iş ilanlarıyla 93 binden fazla acil işçi arandığı görülüyor. Bu yılın ilk altı ayında 471 bini aşkın kişi İŞKUR'da aradığı işi buldu. Kamu ve özel sektördeki yeni işçi alımı ilanlarını sitesinden duyuran İŞKUR'da yeni ilanlar güncellendi. Kurum yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde yardımcı oluyor. Her ay binlerce kişinin iş bulmasında önemli rol oynayan İŞKUR, internet sitesi aracılığıyla binlerce ilanı iş arayanlara duyuruyor. Temmuz ayının başında iş arayışı aktif olan vatandaşlar İŞKUR'un üzerinden yayımlanan ilanları anbean inceliyor.