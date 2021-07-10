A101'de %43'e varan baldan tatlı indirimler! A101 10 Temmuz aktüel kataloğunda pas geçilemeyecek ucuzluk duyurusu!

A101 10 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan indirimli onlarca marketlerin açıldığı anla birlikte raflara geldi. Her kategoriden çeşitli indirimlerin bulunduğu kataloğda Çiçeğim Çamaşır Makinesi Temizleyici, Pınar Süt Yarım Yağlı, Seyidoğlu Yaz Helvası Cevizli, 10'lu Keskinoğlu Omega-3 Yumurta, Domestos Çamaşır Suyu Ultra, Pantene Şampuan Klasik, 3'lü Clean & FunTemizlik Bezi, Inflame Led Ampul, Çerezya Kuruyemiş Soslu Badem, Domestos Mutfak Temizleyici Köpük, Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkli, 4 Kg Alo Toz Deterjan ve Dalan Zeytinyağlı Sabun ürünleri var. Ayrıca Vanish Kosla Sıvı Leke Çıkarıcı ürününde de yüzde 43'e varan bir indirim bulunuyor.

10.07.2021 16:23 - Son Güncelleme: 10.07.2021 16:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





