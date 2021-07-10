A101'de %43'e varan baldan tatlı indirimler! A101 10 Temmuz aktüel kataloğunda pas geçilemeyecek ucuzluk duyurusu!
A101 10 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan indirimli onlarca marketlerin açıldığı anla birlikte raflara geldi. Her kategoriden çeşitli indirimlerin bulunduğu kataloğda Çiçeğim Çamaşır Makinesi Temizleyici, Pınar Süt Yarım Yağlı, Seyidoğlu Yaz Helvası Cevizli, 10'lu Keskinoğlu Omega-3 Yumurta, Domestos Çamaşır Suyu Ultra, Pantene Şampuan Klasik, 3'lü Clean & FunTemizlik Bezi, Inflame Led Ampul, Çerezya Kuruyemiş Soslu Badem, Domestos Mutfak Temizleyici Köpük, Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkli, 4 Kg Alo Toz Deterjan ve Dalan Zeytinyağlı Sabun ürünleri var. Ayrıca Vanish Kosla Sıvı Leke Çıkarıcı ürününde de yüzde 43'e varan bir indirim bulunuyor.
A101'de %43'e varan baldan tatlı indirimler! A101 10 Temmuz aktüel kataloğunda pas geçilemeyecek ucuzluk duyurusu! Herkesin merak ettiği kataloğda bu hafta sonu 101'li Mendiva Islak Havlu, Domestos Çamaşır Suyu Ultra, Pantene Saç Kremi Onarıcı&koruyucu, 12'li Kotex Hij. Ped Ultra Gece, Veet Tüy Dökücü Krem Klasik, Nimet Çıtır Tahinli Kurabiye, 2 Kg Gelenek Un Buğday, Hair Shıne Şampuan Orkide, Tarabya Eritme Telli Peynir, 48li Lipton Çay Demlik Poşet Yellowlabel ürünleri dikkat çekmeyi başardı.