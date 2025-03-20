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TAHSİS NO'ya göre emekli bayram ikramiyesi 4A-4B-4C ödeme tarihleri! 2025 SSK, Bağkur ikramiyeler ne zaman yatacak?

2025 Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere verilecek 4 bin TL bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanların hesaplarına yatacak ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre yapılacak.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 21:53 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 22:00
TAHSİS NO’ya göre emekli bayram ikramiyesi 4A-4B-4C ödeme tarihleri! 2025 SSK, Bağkur ikramiyeler ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla emeklilerin gözleri, 4 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Emekliler, maaş aldıkları bankalar aracılığıyla ödemelerini tahsis numaralarına göre alacak. Peki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ödeme tarihleri ne zaman?

TAHSİS NO’ya göre emekli bayram ikramiyesi 4A-4B-4C ödeme tarihleri! 2025 SSK, Bağkur ikramiyeler ne zaman yatacak?

🏦 4A, 4B, 4C EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

🟢 4A (SSK) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

🔢 Son rakamı 9 olanlar17 Mart

🔢 Son rakamı 7 olanlar18 Mart

🔢 Son rakamı 5 olanlar19 Mart

🔢 Son rakamı 3 olanlar20 Mart

🔢 Son rakamı 1 olanlar21 Mart

🔢 Son rakamı 8 olanlar22 Mart

🔢 Son rakamı 6 olanlar23 Mart

🔢 Son rakamı 4 olanlar24 Mart

🔢 Son rakamı 2 olanlar25 Mart

🔢 Son rakamı 0 olanlar26 Mart

TAHSİS NO’ya göre emekli bayram ikramiyesi 4A-4B-4C ödeme tarihleri! 2025 SSK, Bağkur ikramiyeler ne zaman yatacak?

🔵 4B (BAĞ-KUR) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

🔢 Son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar25 Mart

🔢 Son rakamı 3 ve 1 olanlar26 Mart

🔢 Son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar27 Mart

🔢 Son rakamı 2 ve 0 olanlar28 Mart

TAHSİS NO’ya göre emekli bayram ikramiyesi 4A-4B-4C ödeme tarihleri! 2025 SSK, Bağkur ikramiyeler ne zaman yatacak?

🟡 4C (EMEKLİ SANDIĞI) MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

📌 Üç ayda bir ödenen maaşlar, doğum tarihine göre belirlenen günlerde yapılır.

✳️ Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım Aylarında Ödeme Alanlar

📆 Doğum tarihi 00–40 olanlar1. gün

📆 Doğum tarihi 41–46 olanlar2. gün

📆 Doğum tarihi 47–49 olanlar3. gün

📆 Doğum tarihi 50–53 olanlar4. gün

📆 Doğum tarihi 54–99 olanlar5. gün

TAHSİS NO’ya göre emekli bayram ikramiyesi 4A-4B-4C ödeme tarihleri! 2025 SSK, Bağkur ikramiyeler ne zaman yatacak?

✳️ Mart, Haziran, Eylül, Aralık Aylarında Ödeme Alanlar

📆 Doğum tarihi 00–22 olanlar1. gün

📆 Doğum tarihi 23–28 olanlar2. gün

📆 Doğum tarihi 29–48 olanlar3. gün

📆 Doğum tarihi 49–54 olanlar4. gün

📆 Doğum tarihi 54–99 olanlar5. gün

TAHSİS NO’ya göre emekli bayram ikramiyesi 4A-4B-4C ödeme tarihleri! 2025 SSK, Bağkur ikramiyeler ne zaman yatacak?

✳️ Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim Aylarında Ödeme Alanlar

📆 Doğum tarihi 00–33 olanlar1. gün

📆 Doğum tarihi 34–37 olanlar2. gün

📆 Doğum tarihi 38–40 olanlar3. gün

📆 Doğum tarihi 41–43 olanlar4. gün

📆 Doğum tarihi 44–99 olanlar5. gün

TAHSİS NO’ya göre emekli bayram ikramiyesi 4A-4B-4C ödeme tarihleri! 2025 SSK, Bağkur ikramiyeler ne zaman yatacak?

🎯 BAYRAM İKRAMİYESİ 2025: KİMLER FAYDALANACAK?

SSK (4A) emeklileri
Bağ-Kur (4B) emeklileri
Emekli Sandığı (4C) emeklileri
Dul ve yetim aylığı alanlar
Yaşlılık maaşı alanlar
Malulen emekli olanlar

TAHSİS NO’ya göre emekli bayram ikramiyesi 4A-4B-4C ödeme tarihleri! 2025 SSK, Bağkur ikramiyeler ne zaman yatacak?

📆 2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

📅 Ödeme başlangıç tarihi: 24 Mart Pazartesi
📅 Ödeme bitiş tarihi: 28 Mart Cuma

📌 Ödemeler tahsis numarasına göre yatırılacak.

Fotoğraflar: AA

⚠️ Önemli Uyarı: Ödeme tarihlerinde değişiklik olabilir. Şu anki bilgiler, geçmiş yıllardaki ödeme takvimlerine dayanmaktadır. Henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Güncel resmi açıklamalar geldikçe haberimizde yer alacaktır.