TAHSİS NO’ya göre emekli bayram ikramiyesi 4A-4B-4C ödeme tarihleri! 2025 SSK, Bağkur ikramiyeler ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla emeklilerin gözleri, 4 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Emekliler, maaş aldıkları bankalar aracılığıyla ödemelerini tahsis numaralarına göre alacak. Peki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ödeme tarihleri ne zaman?