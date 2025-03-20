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Ayda 14.222 TL'ye ev alın: TOKİ 120 ay vade ile 2+1 ve 3+1 daire satacak, resmen açıklandı

TOKİ Afyonkarahisar'ın Evcilir Gökçek Mahallesi'nde 90 konutluk yenilikçi projeyi hayata geçiriyor. Projede, modern yaşamın gereksinimlerini karşılayan 2+1 ve 3+1 daireler, estetik tasarımı ve geniş yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. %25 peşinat ve 120 ay vadeli ödeme kolaylıklarıyla ev sahibi olma fırsatı sunan proje, bölgedeki konut sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 20:33 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 09:30
Ayda 14.222 TL’ye ev alın: TOKİ 120 ay vade ile 2+1 ve 3+1 daire satacak, resmen açıklandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Afyonkarahisar ilinin Evcilir ilçesinde Gökçek Mahallesi'nde 90 konutluk yeni bir projeyi satışa sunuyor! Başvurular için detaylar ve ödeme koşulları açıklandı. Afyonkarahisar'da TOKİ'nin 90 konutluk projesi, %25 peşinat ve 120 ay vadeli ödeme seçenekleriyle 2+1 ve 3+1 daireleriyle ev sahibi olmayı cazip hale getiriyor.

Ayda 14.222 TL’ye ev alın: TOKİ 120 ay vade ile 2+1 ve 3+1 daire satacak, resmen açıklandı

BAŞVURU VE SATIŞ KOŞULLARI 📅

  • Başvuru Tarihleri: 2-11 Nisan 2025
  • Başvuru Bedeli: 10.000 TL
  • Başvuru Yapılacak Banka: T.C. Ziraat Bankası (Tüm Şubeler)
  • Kura Tarihi: 17 Nisan 2025

Ayda 14.222 TL’ye ev alın: TOKİ 120 ay vade ile 2+1 ve 3+1 daire satacak, resmen açıklandı

Konut Tipleri ve Satış Fiyatları 💸 TOKİ, 2+1 ve 3+1 daireler ile bu projede yer alacak. Fiyatlar ve ödeme koşulları şu şekilde:

2+1 Daireler 🏠

  • Brüt Alan: 86.15 m²
  • Net Alan: 68.02 m²
  • Satış Fiyatı:
    • En Düşük: 1.949.343 TL
    • En Yüksek: 2.275.531 TL
  • Peşinat: %25
  • Aylık Taksit: 12.183 TL - 14.222 TL

3+1 Daireler 🏠

  • Brüt Alan: 101.13 m²
  • Net Alan: 81.38 m²
  • Satış Fiyatı:
    • Tek Konut: 2.589.155 TL
  • Peşinat: %25
  • Aylık Taksit: 16.182 TL

Ayda 14.222 TL’ye ev alın: TOKİ 120 ay vade ile 2+1 ve 3+1 daire satacak, resmen açıklandı

SÖZLEŞME VE TESLİM KOŞULLARI

  • Peşinat: Sözleşme imzalandığında peşinat alınacak.
  • Teslim Süresi: 36 ay içerisinde teslim.
  • Cayma Hakkı: 14 gün içinde cayma hakkı mevcut.
  • Aidatlar: Teslimden sonra site yönetimi aidatları alınacaktır.

Ayda 14.222 TL’ye ev alın: TOKİ 120 ay vade ile 2+1 ve 3+1 daire satacak, resmen açıklandı

BAŞVURU ŞARTLARI

  • T.C. vatandaşı olmak
  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Daha önce TOKİ'den konut almamış olmak
  • Sadece bir başvuru yapılabilir
Ayda 14.222 TL’ye ev alın: TOKİ 120 ay vade ile 2+1 ve 3+1 daire satacak, resmen açıklandı

Fotoğraflar: TOKİ