Ayda 14.222 TL'ye ev alın: TOKİ 120 ay vade ile 2+1 ve 3+1 daire satacak, resmen açıklandı
TOKİ Afyonkarahisar'ın Evcilir Gökçek Mahallesi'nde 90 konutluk yenilikçi projeyi hayata geçiriyor. Projede, modern yaşamın gereksinimlerini karşılayan 2+1 ve 3+1 daireler, estetik tasarımı ve geniş yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. %25 peşinat ve 120 ay vadeli ödeme kolaylıklarıyla ev sahibi olma fırsatı sunan proje, bölgedeki konut sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürüyor.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 20:33Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 09:30
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Afyonkarahisar ilinin Evcilir ilçesinde Gökçek Mahallesi'nde 90 konutluk yeni bir projeyi satışa sunuyor! Başvurular için detaylar ve ödeme koşulları açıklandı. Afyonkarahisar'da TOKİ'nin 90 konutluk projesi, %25 peşinat ve 120 ay vadeli ödeme seçenekleriyle 2+1 ve 3+1 daireleriyle ev sahibi olmayı cazip hale getiriyor.
BAŞVURU VE SATIŞ KOŞULLARI 📅
Başvuru Tarihleri: 2-11 Nisan 2025
Başvuru Bedeli: 10.000 TL
Başvuru Yapılacak Banka: T.C. Ziraat Bankası (Tüm Şubeler)
Kura Tarihi: 17 Nisan 2025
Konut Tipleri ve Satış Fiyatları 💸TOKİ, 2+1 ve 3+1 daireler ile bu projede yer alacak. Fiyatlar ve ödeme koşulları şu şekilde:
2+1 Daireler 🏠
Brüt Alan: 86.15 m²
Net Alan: 68.02 m²
Satış Fiyatı:
En Düşük: 1.949.343 TL
En Yüksek: 2.275.531 TL
Peşinat: %25
Aylık Taksit: 12.183 TL - 14.222 TL
3+1 Daireler 🏠
Brüt Alan: 101.13 m²
Net Alan: 81.38 m²
Satış Fiyatı:
Tek Konut: 2.589.155 TL
Peşinat: %25
Aylık Taksit: 16.182 TL
SÖZLEŞME VE TESLİM KOŞULLARI
Peşinat: Sözleşme imzalandığında peşinat alınacak.
Teslim Süresi: 36 ay içerisinde teslim.
Cayma Hakkı: 14 gün içinde cayma hakkı mevcut.
Aidatlar: Teslimden sonra site yönetimi aidatları alınacaktır.