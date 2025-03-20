Ayda 14.222 TL’ye ev alın: TOKİ 120 ay vade ile 2+1 ve 3+1 daire satacak, resmen açıklandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ ), Afyonkarahisar ilinin Evcilir ilçesinde Gökçek Mahallesi'nde 90 konutluk yeni bir projeyi satışa sunuyor! Başvurular için detaylar ve ödeme koşulları açıklandı. Afyonkarahisar'da TOKİ'nin 90 konutluk projesi, %25 peşinat ve 120 ay vadeli ödeme seçenekleriyle 2+1 ve 3+1 daireleriyle ev sahibi olmayı cazip hale getiriyor.

Konut Tipleri ve Satış Fiyatları 💸 TOKİ, 2+1 ve 3+1 daireler ile bu projede yer alacak. Fiyatlar ve ödeme koşulları şu şekilde:

2+1 Daireler 🏠

Brüt Alan: 86.15 m²

86.15 m² Net Alan: 68.02 m²

68.02 m² Satış Fiyatı: En Düşük: 1.949.343 TL En Yüksek: 2.275.531 TL

Peşinat: %25

%25 Aylık Taksit: 12.183 TL - 14.222 TL

3+1 Daireler 🏠