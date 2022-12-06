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Haberler Ekonomi 2023 memur ve emekli MAAŞLARI hesaplandı! 2023 Ocak ZAMMI hesaplama! İşte 5 AYLIK enflasyon farkı...

2023 memur ve emekli MAAŞLARI hesaplandı! 2023 Ocak ZAMMI hesaplama! İşte 5 AYLIK enflasyon farkı...

Milyonlarca emekli Aralık ayına girilmesi ile birlikte maaşlarına ne kadar zam alacakları sorusuna yanıt aramaya başladı.

takvim.com.tr
06.12.2022 11:23 - Son Güncelleme: 06.12.2022 11:23
2023 memur ve emekli MAAŞLARI hesaplandı! 2023 Ocak ZAMMI hesaplama! İşte 5 AYLIK enflasyon farkı...

Kaısm ayı enflasyon oranı milyonlarca çalışan ve emekli tarafından merak ediliyor. TUİK tarafından açıklanacak olan oranın ardından 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim ayı enflasyon rakamlarında açıklanan enflasyon oranı 10,45 olarak açıklanmasıyla birlikte kasım ayı sonrası yeni enflasyon oranının ne olacağı merak ediliyor. İşte TUİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon oranı ve bu orana göre zamlı maaş hesabı...

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2023 memur ve emekli MAAŞLARI hesaplandı! 2023 Ocak ZAMMI hesaplama! İşte 5 AYLIK enflasyon farkı...

KASIM AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2022

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2022

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2023 memur ve emekli MAAŞLARI hesaplandı! 2023 Ocak ZAMMI hesaplama! İşte 5 AYLIK enflasyon farkı...

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %84,39, AYLIK %2,88 OLDU

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

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2023 memur ve emekli MAAŞLARI hesaplandı! 2023 Ocak ZAMMI hesaplama! İşte 5 AYLIK enflasyon farkı...

6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI İÇİN 1 ENFLASYON VERİSİ KALDI

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

2023 memur ve emekli MAAŞLARI hesaplandı! 2023 Ocak ZAMMI hesaplama! İşte 5 AYLIK enflasyon farkı...

MEMURLAR ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI ALIYOR

Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

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