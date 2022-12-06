2023 memur ve emekli MAAŞLARI hesaplandı! 2023 Ocak ZAMMI hesaplama! İşte 5 AYLIK enflasyon farkı...

Kaısm ayı enflasyon oranı milyonlarca çalışan ve emekli tarafından merak ediliyor. TUİK tarafından açıklanacak olan oranın ardından 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim ayı enflasyon rakamlarında açıklanan enflasyon oranı 10,45 olarak açıklanmasıyla birlikte kasım ayı sonrası yeni enflasyon oranının ne olacağı merak ediliyor. İşte TUİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon oranı ve bu orana göre zamlı maaş hesabı...