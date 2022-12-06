2023 memur ve emekli MAAŞLARI hesaplandı! 2023 Ocak ZAMMI hesaplama! İşte 5 AYLIK enflasyon farkı...
Milyonlarca emekli Aralık ayına girilmesi ile birlikte maaşlarına ne kadar zam alacakları sorusuna yanıt aramaya başladı.
06.12.2022 11:23 - Son Güncelleme: 06.12.2022 11:23
Kaısm ayı enflasyon oranı milyonlarca çalışan ve emekli tarafından merak ediliyor. TUİK tarafından açıklanacak olan oranın ardından 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim ayı enflasyon rakamlarında açıklanan enflasyon oranı 10,45 olarak açıklanmasıyla birlikte kasım ayı sonrası yeni enflasyon oranının ne olacağı merak ediliyor. İşte TUİK tarafından açıklanan kasım ayı enflasyon oranı ve bu orana göre zamlı maaş hesabı...
6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI İÇİN 1 ENFLASYON VERİSİ KALDI
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.