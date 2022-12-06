SSK, Bağ-Kur'luya yüzde 84,39 ZAM! 2023 MAAŞ HESABI döküldü! 2023 MEMUR, İŞÇİ, EMEKLİ zammı UÇTU GİTTİ!
Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibariyle 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak 2023'te netelşemiş olacak.
06.12.2022 11:20 - Son Güncelleme: 06.12.2022 11:20
Memurlar ocak ve temmuz ayı olmak üzere yılda 2 kez zam alıyorlar. Memur maaşı zammının belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili oluyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla son 5 aylık memur enflasyon farkı ortaya çıktı. 4 milyon emekli, 5 milyon memura yeni zamlar hesaplandı. İşte 2023 Ocak memur ve emekli maaş tablosu...