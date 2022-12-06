SSK, Bağ-Kur’luya yüzde 84,39 ZAM! 2023 MAAŞ HESABI döküldü! 2023 MEMUR, İŞÇİ, EMEKLİ zammı UÇTU GİTTİ!

Memurlar ocak ve temmuz ayı olmak üzere yılda 2 kez zam alıyorlar. Memur maaşı zammının belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili oluyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla son 5 aylık memur enflasyon farkı ortaya çıktı. 4 milyon emekli, 5 milyon memura yeni zamlar hesaplandı. İşte 2023 Ocak memur ve emekli maaş tablosu...